Aufgebohrte OpenSuse-DVD mit Support

Vorkonfiguriert

Hans-Georg Eßer

Die Älteren erinnern sich noch an die Stapel mit Suse-Linux-Boxen, die bei jeder Neuveröffentlichung in den Buchhandlungen auftauchten; die Jüngeren fragen, was eine Box ist. Beim Millin-Verlag gibt es OpenSuse 42.3 auf DVD mit Zusatzfeatures.