Wer regelmäßig mit der Shell arbeitet, liebt Abkürzungen – Möglichkeiten, die Befehlseingabe zu beschleunigen. Dazu gehören Aliase (so dass man z. B. ll statt ls -al eingeben kann) und Shell-Skripte, die häufig benötigte Abfolgen von Befehlen in einer Datei bündeln. Auch die "Bash-Completion", die Befehlsnamen aber auch Optionen und Argumente via [Tab] vervollständigt, fällt in diese Kategorie.

Ein Shell-Feature, das ebenfalls viel Zeit spart, ist die History: Die Bash merkt sich die letzten eingegebenen Befehle und speichert diese auch in einer Datei (~/.bash_history), wenn man die Shell beendet. Dank der History kann man alte Befehle durch "Zurückblättern" mit [Pfeil hoch] wieder finden und einfach nochmal ausführen, wahlweise im Original oder mit Änderungen, etwa bei den Argumenten eines Kommandos.

Auf alte Befehle mit mehrfachem Drücken von [Pfeil hoch] zuzugreifen, ist aber nur die einfachste Nutzungsart; die History bietet noch viel mehr, und sie ist konfigurierbar. Die nützlichsten erweiterten Bash-Funktionen rund um die History stellen wir in diesem Artikel vor.

History anzeigen

Mit [Pfeil hoch] und [Pfeil runter] können Sie die Liste der zuletzt eingegebenen Befehle durchblättern und ein ausgewähltes Kommando erneut ausführen: Nach jedem Druck auf [Pfeil hoch] landet der jeweils vorherige Befehl vollständig in der Eingabezeile und lässt sich bei Bedarf auch noch verändern, bevor Sie ihn mit [Eingabe] abschicken.

Eine komplette Übersicht der (standardmäßig bis zu 500) letzten eingegebenen Befehle gibt das Kommando history aus:

esser@hp-z420:~> history [...] 577 nedit artikel.txt 578 sf -Enti artikel.txt

...