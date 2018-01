Launige Autorennen mit SuperTuxKart

In einem kostenlosen Mario-Kart-Klon messen sich bekannte Maskottchen in aufgemotzten Gokarts auf kuriosen Strecken. Das spaßige Rennspiel begeistert dabei vor allem im Mehrspielermodus mit witzigen Überholmanövern und pfiffigen Rennmodi.

Mit durchgedrücktem Gaspedal rast der kleine Rennwagen in die vorletzte Kurve. Das derzeit führende Fahrzeug ist bereits in Schlagdistanz, die restlichen Kontrahenten liegen seit der zweiten Runde weit abgeschlagen zurück. Nur noch wenige Meter trennen die beiden Flitzer von der Ziellinie. Als der Zweitplatzierte ausschert und zum Überholvorgang ansetzt, bremst ihn jedoch im letzten Moment ein vom Vordermann abgeworfenes klebriges Kaugummi aus. Moment – ein Kaugummi?

Bomben-Stimmung

Im Rennspiel SuperTuxKart treten mehrere Spieler mit kleinen flinken Gokarts auf liebevoll gestalteten, kurvenreichen und teilweise recht ausgefallenen Pisten gegeneinander an. So stehen neben einer Wüstenlandschaft unter anderem auch ein Bauernhof samt Scheune, ein überdimensionales Klassenzimmer sowie eine Unterwasserwelt parat. Je nach Strecke müssen die Fahrer mit Sprungschanzen, Haarnadelkurven, Bäumen, tiefen Seen und weiteren Hindernissen rechnen. Bei einer Kollision können die Fahrzeuge und ihre Insassen zwar keinen Schaden nehmen, sie verlieren jedoch durch die Zwangsbremsung wertvolle Zeit auf die Konkurrenz.

Abbildung

...