Aus: EasyLinux 04/2018 Alte PCs mit Linux wiederbeleben Aus Alt mach Neu Hans-Georg Eßer Wer ein altes Notebook aus den 90er Jahren im Keller hat, kann darauf keine aktuelle OpenSuse- oder Kubuntu-Version installieren: Support für 32-Bit-CPUs verschwindet allmählich, außerdem passen Geschwindigkeit und Speicherausbau nicht. Aber mit dem richtigen Linux-System machen Sie daraus ein Zweitgerät für Wohnzimmer oder Küche und nutzen es z. B. zum Surfen im Netz. In der Wegwerfgesellschaft landen etliche funkionstüchtige Geräte auf dem Müll, weil sie aktuellen Standards nicht mehr genügen: Der 55-Zoll-Fernseher kann kein 3-D, vom Scanner gibt es ein Nachfolgemodell mit doppelseitiger Scanfunktion, und der PC von vor drei Jahren ist zu langsam, um Windows 10 oder Linux mit KDE 5 gescheit auszuführen. Wenn Sie Geräte benötigen, die auf dem Stand der Technik sind, führt am Neukauf kein Weg vorbei – aber die Vorgänger müssen Sie deswegen nicht gleich entsorgen: Gerade für Computer, die noch funktionieren, gibt es etliche Einsatzgebiete, für die sie noch weiter geeignet sind: Wer gerne Arcade-Game-Klassiker spielt, dem reicht eine langsame Maschine; zum Nachschlagen von Informationen via Google und Wikipedia tut es auch ein Rechner älteren Baujahrs, und einen schnellen Brief an die Verwaltung können Sie auch mit einer alten Version des Officepakets schreiben. Dazu kommen noch Einsatzgebiete als Datei- und Druckserver, die eher nach einer großen Festplatte als einem schnellen Prozessor verlangen. Linux bietet hier den Vorteil, dass es Treiber für alte und neue Hardware enthält – ob eine Linux-Installation flüssig arbeitet, liegt weniger am alter der Kernel-Version als an der Auswahl des Desktops und der Anwendungen: Ein KDE 5, auf dem Sie alle Oberflächeneffekte, Animationen usw. aktivieren und dann diverse große Anwendungen starten, braucht eben mehr Rechenleistung als eine schlankere Oberfläche. In der Windows-Welt ist das schwieriger: Die alte Maschine, die mit Windows XP noch gut lief, wird mit Windows 8 oder 10 vermutlich träge sein, noch bevor Sie die erste Anwendung aufgerufen haben. Abstriche Wenn Sie einen stark veralteten PC einsetzen möchten, müssen Sie diverse Abstriche machen: Die Idee, darauf ein aktuelles Linux-System mit KDE und ...

