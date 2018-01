Linux Mint 18.3 Cinnamon auf DVD

Linux Mint 18.3 bietet (wie alle Mint-Versionen) Long Term Support (LTS) und wird vom Mint-Team bis 2021 mit Updates versorgt; dieselbe Jahreszahl zeigt das Supportende aller Mint-Versionen 18.* an. Das System basiert auf Ubuntu 16.04 (ebenfalls eine LTS-Version)

Die Mint-Installation läuft ähnlich wie bei Kubuntu ab (siehe vorheriger Artikel), allerdings müssen Sie den Vorgang händisch per Doppelklick auf das Desktop-Icon Install Linux Mint anstoßen, denn die Mint-DVD bootet direkt auf den Desktop. Auch hier können Sie zwischen automatischer Aufteilung der Platte und manueller Partitionierung wählen.

Oberflächliches

Der Cinnamon-Desktop erlaubt eine klassische Bedienung: Die Start- und Taskleiste am unteren Rand zeigt alle Fenster an, und an den Rändern gibt es das Startmenü (links) sowie kleine Helfericons für Abmelden und Ausschalten, Netzwerkverbindungen, Lautstärke, Updates und Uhrzeit.

Im Startmenü, das Sie auch mit [Windows] öffnen können, warten acht Rubriken mit Anwendungen auf nähere Betrachtung; alle Programme liegen direkt in einer dieser Rubriken (ohne weitere Verschachtelung) und erscheinen im rechten Teil des Startmenüs. Die Auswahl ist dabei auch mit den Cursortasten möglich, wenn Sie nicht mit der Maus arbeiten wollen; die Eingabetaste ersetzt dann den Mausklick zum Starten eines Programms.

Der Desktop und die Standardprogramme (z. B. der Dateimanager Nemo) erwarten Doppelklicks, um eine Datei zu öffnen, ein Programm zu starten oder in ein Verzeichnis zu wechseln; Einfachklicks markieren nur einen Eintrag.

Voreingestellt sind vier virtuelle Desktops, zwischen denen Sie mit [Strg]+[Alt]+[Pfeil links] und [Strg]+[Alt]+[Pfeil

