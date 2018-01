Kubuntu 17.10, Linux Mint 18.3 Cinnamon

Dieser EasyLinux-Ausgabe liegen zwei Datenträger bei: eine einseitige DVD (mit dem Service Kit und zahlreichen Programmen) sowie eine zweiseitige DVD (mit Kubuntu 17.10 auf Seite A und Linux Mint 18.3 Cinnamon auf Seite B, beide als 64-Bit-Versionen). Hinweise zur Installation finden Sie auf den folgenden Seiten.

Kubuntu 17.10

Seite A der zweiseitigen Heft-DVD enthält die im Oktober erschienene Kubuntu-Version 17.10 [1], also die KDE-Variante von Ubuntu 17.10 [2] mit dem Codenamen Artful Aardvark. Bis zum Update auf die nächste Kubuntu-Version finden Sie auf den EasyLinux-DVDs Updates und Programmpakete zu den Artikeln, die mit Kubuntu (und Ubuntu) 17.10 kompatibel sind.

Der Artikel ab der nächsten Seite beschreibt die wesentlichen Schritte bei der Installation.

Linux Mint 18.3 Cinnamon

Seite B der zweiseitigen Heft-DVD enthält die brandneue (im Dezember erschienene) Cinnamon-Edition von Linux Mint 18.3 [3]. Normal präsentieren wir Ihnen die KDE-Edition, die zum Redaktionsschluss aber noch nicht verfügbar war; sie tauchte wenige Tage zu spät auf den Downloadservern auf [4].

Das auf Ubuntu basierende System will benutzerfreundlicher als Ubuntu sein – damit konnte die Distribution viele Anhänger gewinnen, und so steht sie seit vielen Monaten auf Platz 1 der DistroWatch-Charts. Im Mai 2014 entschieden sich die Entwickler, als Vorlage stets die aktuelle Ubuntu-LTS-Codebasis zu verwenden. Die Long-Term-Support-Ausgaben 18.x erhalten bis 2021 Aktualisierungen – so müssen Sie nicht jedes Update auf

...