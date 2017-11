Aus: EasyLinux 01/2018 Dateien löschen und wiederherstellen Weg ist weg Hans-Georg Eßer Man muss sich auch mal von Dingen trennen – zum Beispiel von alten Dateien. Doch was Sie in den Papierkorb legen, ist noch nicht verloren. Wir verraten, wie Sie richtig löschen und einigen Fällen Dateien auch wiederherstellen können. "Was weg ist, ist weg." Dieser Satz gehört zu den Weisheiten der altgedienten Linux-Administratoren und weist darauf hin, dass Linux und andere Unix-Systeme beim Löschen von Dateien keinen Schutzmechanismus bieten, der Kopien aufbewahrt. Doch stimmt das nur mit Einschränkungen: Wer Dateien unter KDE löscht, legt sie lediglich in einen Papierkorb; das Löschen mit dem Shell-Befehl rm ist wirksamer. Wir erklären die Details und helfen beim Wiederherstellen, das in einigen Fällen möglich ist. Echtes Löschen Wenn Sie markierte Dateien über [Entf] oder Auswahl des Kontextmenüpunkts In den Papierkorb werfen entfernen, löscht Dolphin diese nicht wirklich, sondern verschiebt sie nur in einen anderen Ordner (.local/share/Trash/files/ in Ihrem Home-Verzeichnis) – dessen Inhalt löscht KDE erst dann endgültig, wenn Sie mit der rechten Maustaste den Eintrag Papierkorb in der Orte-Liste anklicken und aus dem Kontextmenü Papierkorb leeren wählen. Das erkennen Sie auch daran, dass Sie unmittelbar nach einem solchen "Lösch"-Vorgang [Strg]+[Z] drücken können, um die Datei zurückzuholen. Für echtes Löschen drücken Sie [Umschalt]+[Entf] oder öffnen erst das Kontextmenü einer Datei und drücken dann [Umschalt], wodurch sich im Menü der Eintrag In den Papierkorb werfen in die Alternative Löschen verwandelt, die Sie dann auswählen. Bei beiden Varianten erscheint danach eine Sicherheitsabfrage (Abbildung 1), die Sie noch bestätigen ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. EasyLinux-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift EasyLinux finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 4 Heftseiten Preis € 0,99

(inkl. 19% MwSt.) Widerrufsbelehrung AGB LinuxCommunity kaufen Einzelne Ausgabe Print-Ausgaben Digitale Ausgaben Abonnements Print-Abos Digitales Abo TABLET & SMARTPHONE APPS Bald erhältlich Bald erhältlich Deutschland Ähnliche Artikel Abrakadabra… Versehentlich gelöschte Dateien bedeuten nicht zwangsläufig deren Verlust. Mit den passenden Werkzeugen stellen Sie viele davon wieder her. mehr »

Abrakadabra… Abrakadabra… Versehentlich gelöschte Dateien bedeuten nicht zwangsläufig deren Verlust. Mit den passenden Werkzeugen stellen Sie viele davon wieder her. mehr »

Abrakadabra… Gelöschte Daten und Laufwerke rekonstruieren Nur allzu leicht landen wichtige Dateien per Mausklick im Nirvana. Mit dem leistungsfähigen Duo Photorec und Testdisk stellen Sie nicht nur einzelne Files, sondern im Falle eines Falles sogar ganze Partitionen wieder her. mehr »

Gelöschte Daten und Laufwerke rekonstruieren Shell-Tipps Unter Linux werden wie in jedem Betriebssystem immer wieder Dateien und Verzeichnisse gelöscht. Normalerweise treten dabei keine Probleme auf. Es gibt aber einige Besonderheiten, über die sich ein Anwender im Klaren sein sollte. Einige Problemfälle und mögliche Lösungen werden hier kurz vorgestellt. mehr »

Langsame Entwicklung Das Standard-Filesystem hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten stetig weiterentwickelt. Heute dient es auf unzähligen Systemen als robuster Unterbau. mehr »