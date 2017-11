DNS-Server BIND übersetzt Rechnernamen in IP-Adressen

Übersetzer

Hans-Georg Eßer

Wer "www.easylinux.de" in die Firefox-Adresszeile eingibt, kann auf unsere Webseite zugreifen – doch wie findet der Browser unseren Server? Das Domain Name System (DNS) übersetzt den Namen in eine IP-Adresse.