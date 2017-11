Know-how für die Kommandozeile

Erfahrene Linux-Nutzer schwören auf flexible Kommandozeilentools, mit denen sie manche Aufgabe schneller bewältigen als in grafischen Programmen. Wir stellen interessante Anwendungen und Aufrufparameter vor, um auch Einsteiger zu einem Ausflug in die Shell zu ermutigen.

Tipp: Bash: Besser arbeiten mit der History

Der Kommandozeileninterpreter Bash hat ein praktisches Feature – er "merkt" sich Ihre zuletzt eingetippten Befehle. Geben Sie beispielsweise das Kommando ls /etc zum Auflisten von Dateien und Verzeichnissen des Ordners /etc ein und drücken Sie dann [Pfeil hoch], erscheint dieser zuletzt getippte Befehl wieder am Prompt. Drücken Sie ein zweites Mal [Pfeil hoch], sehen Sie das Kommando vor ls /etc usw. Mit [Pfeil runter] wandern Sie wieder nach vorne. Ertönt ein Piepsen, haben Sie das Ende der Liste erreicht.

Die Bash-History hat darüber hinaus eine Suchfunktion, mit der Sie gezielt nach vergangenen Kommandos suchen. Drücken Sie die Tastenkombination [Strg]+[R], verändert sich die Eingabeaufforderung (der Prompt; Abbildung 1). Geben Sie nun das gesuchte Kommando oder Teile davon ein. Die Bash zeigt sofort einen möglichen Treffer an; in Abbildung 1 reicht es aus, ls zu tippen, um ls /etc/apt wiederzufinden.

...