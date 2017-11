Linux Mint 18.2 KDE LTS (Sonya) installieren

Linux Mint 18.2 ist eine LTS-Version (Long Term Support) und wird vom Mint-Team bis 2021 mit Updates versorgt. Das System basiert wie der Vorgänger Mint 18.1 auf Ubuntu 16.04 (ebenfalls eine LTS-Version).

Die Version auf der DVD [1] ist sowohl für klassische PCs mit BIOS als auch für die neuen UEFI-Rechner mit Windows 8 oder 10 geeignet. Falls Sie einen älteren Rechner verwenden, der nicht mit 64-bittigen Linux-Versionen kompatibel ist, laden Sie ein 32-Bit-Installations-Image [2] von der Mint-Webseite herunter.

Wir empfehlen Mint für Systeme ab 2 GByte RAM, und Sie sollten mindestens 10 GByte Plattenplatz einkalkulieren; die Mint-Entwickler nennen 20 GByte als Anforderung. Nutzen Sie einen älteren Rechner, sind die Cinnamon-, Mate- und Xfce-Editionen von Mint interessante Alternativen, da sie auch auf älteren Rechnern mit weniger Speicher und einer langsamen CPU laufen. Für moderne Maschinen ist aber KDE die erste Wahl: Es bringt den hübscheren Desktop sowie zahlreiche nette und praktische Spielereien mit.

Booten

Startet trotz eingelegter Heft-DVD direkt das auf Platte installierte Windows, müssen Sie im BIOS (oder in den UEFI-Einstellungen) die Bootreihenfolge ändern (siehe den Grundlagenartikel ab Seite 37). Nach dem Booten erscheint ein leerer KDE-Desktop, und bei Interesse können Sie Mint nun zunächst als Live-System ausprobieren. Um die Installation zu starten, öffnen Sie das KDE-Startmenü (das wie gewohnt in der linken unteren Ecke zu finden ist) und klicken auf den Menüpunkt Install this system permanently to your hard disk (deutsch: Dieses System dauerhaft auf Platte installieren,

...