Linux kennen lernen

Auf die Installation von Linux folgen die ersten Schritte in einer neuen Umgebung. Vieles erklärt sich von selbst, für den Rest finden Sie in diesem Artikel hilfreiche Hinweise, die Ihnen über die ersten Wochen mit Linux helfen.

Sie haben OpenSuse, Kubuntu oder Linux Mint frisch von der Heft-DVD oder aus einer anderen Quelle installiert und wollen nun los legen – bei den ersten Schritten mit dem neuen System hilft Ihnen dieser Artikel.

Nach dem Einschalten des Rechners erscheint als Erstes der Bootmanager: Hier werden Ihnen die installierten Betriebssysteme zur Auswahl angeboten. Der Bootmanager wartet in der Regel einige Sekunden auf Ihre Eingabe und startet bei deren Ausbleiben das als Standard eingestellte Betriebssystem. Um Linux zu starten, wählen Sie einfach mit den Cursortasten den richtigen Menüpunkt aus drücken dann [Eingabe]. Bei einigen Linux-Versionen füllt sich dann der Bildschirm mit einer Vielzahl von Systemmeldungen; die meisten zeigen aber nur eine Grafik an, und Sie können [Esc] drücken, um die Bootmeldungen anzeigen zu lassen. Das ist aber nur dann relevant, wenn es Probleme beim Systemstart gibt.

Je nach Leistungsfähigkeit Ihres Rechners dauert es zwischen 15 Sekunden und mehreren Minuten, bis der Bootvorgang abgeschlossen ist. Dann schaltet Linux in den Grafikmodus und meldet Sie automatisch am System an. Haben Sie die automatische Anmeldung während der Installation nicht aktiviert, erscheint ein Anmeldebildschirm. Der zeigt den Namen des Standardbenutzers an (den Sie bei der Installation eingerichtet haben, Abbildung 1), und Sie geben dann im Passwortfeld das zugehörige Passwort ein. Das gilt für aktuelle Versionen von OpenSuse, Kubuntu und Linux Mint. Bei anderen Linux-Distributionen tragen Sie in zwei Textfelder den Benutzernamen und das Passwort ein.

