Aus: EasyLinux 01/2018 OpenSuse Leap 42.3, Linux Mint 18.2 KDE Aktuell auf DVD Hans-Georg Eßer Auf den Heft-DVDs finden Sie mit OpenSuse Leap 42.3 und Linux Mint 18.2 KDE zwei aktuelle Systeme, die Sie ausprobieren und – bei Gefallen – dauerhaft nutzen können. Dieser EasyLinux-Ausgabe liegen zwei Datenträger bei: eine einseitige DVD (mit dem Service Kit und zahlreichen Programmen) sowie eine zweiseitige DVD (mit OpenSuse Leap 42.3 auf Seite A und Linux Mint 18.2 KDE auf Seite B, beide als 64-Bit-Versionen). Hinweise zur Installation finden Sie auf den folgenden Seiten. OpenSuse Leap 42.3 Seite A der zweiseitigen Heft-DVD enthält die Mitte November erschienene OpenSuse-Version Leap 42.3 [1]. Der Linux-Kernel 4.4.76 gehört nicht zur aktuellen Entwicklungslinie (die bei Redaktionsschluss Version 4.13.4 erreicht hat), sondern ist eine aktualisierte Fassung des Anfang 2016 erschienenen Linux 4.4. Die Leap-Distribution basiert auf Suse Linux Enterprise (SLE) 12 Service Pack 2 und ist konservativ, was das Austauschen von Basistechnologie durch neuere Versionen angeht. Auf der Oberfläche bietet Leap 42.3 aktuelle Software, darunter KDE Plasma 5.8.7 vom Mai 2017, KDE Framework 5.32.0, KDE Applications 17.04.2, LibreOffice 5.3.3, Firefox 52.2 und Gimp 2.8.18. Statt KDE können Sie sich bei der Installation auch für einen anderen Desktop entscheiden. Im Artikel ab der nächsten Seite finden Sie Hinweise zu einigen Besonderheiten der OpenSuse-Installation: Wir empfehlen z. B., vom vorgeschlagenen Linux-Dateisystem Btrfs zu Ext4 zu wechseln. Linux Mint 18.2 KDE Seite B der zweiseitigen DVD enthält die im Juli 2017 erschienene KDE-Edition von Linux Mint 18.2 [2]. Das auf Ubuntu basierende System will benutzerfreundlicher und aktueller als Ubuntu sein – damit konnte die Distribution viele Anhänger gewinnen, und so steht sie seit vielen Monaten auf Platz 1 der ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. EasyLinux-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift EasyLinux finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 1 Heftseiten Preis € 0,99

