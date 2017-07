Aktuelle Webbrowser im Überblick

Der Webbrowser ist für die meisten PC-Anwender ein unverzichtbares Werkzeug. Neben dem Lesen von E-Mails und dem Verfassen von Dokumenten ist das Surfen im Web eine der Hauptaufgaben, für die Anwender den eigenen PC regelmäßig nutzen. 2017 ist der Browser-Markt fast schon unübersichtlich: Mit Firefox und Chrome gibt es zwei Browser, die alle Bedürfnisse des Alltags gut abdecken – hier sind meist bestimmte Einzelfunktionen ausschlaggebend dafür, dass Anwender zum einen oder anderen Programm greifen.

Abhängig vom Betriebssystem gibt es weitere Alternativen: Microsoft Edge, eine komplette Neuentwicklung als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Internet Explorer, und Opera buhlen ebenso um die Gunst der Nutzer, macOS liefert die Eigenentwicklung Safari mit. Nicht jeder Browser steht für jedes System zur Verfügung, was gelegentlich zum Zünglein an der Waage bei der Browserwahl wird – vor allem, wenn man verschiedene Systeme einsetzt und auf allen Rechern dasselbe Programm verwenden möchte.

Anders als vor 15 Jahren haben Nutzer heute auch unter Linux eine echte Wahl. Dieser Artikel wagt eine Bestandsaufnahme: Welche Browser am Markt gibt es – für Linux und für andere Systeme? Neben den Branchengrößen kommen dabei auch weniger bekannte Alternativen zur Sprache, die etwa besonders sicheres Surfen oder besonders geringen Ressourcenverbrauch versprechen. Am Anfang steht aber ein kurzer historischer Abriss, der die Rolle des KDE-Projekts beleuchtet: Das hat die Browser-Landschaft stärker beeinflusst, als man es erwarten würde.

WebKit dominiert

Als das KDE-Projekt vor fast 20 Jahren mit der Arbeit an KHTML anfing, war die Browser-Landschaft für Linux-Anwender übersichtlich: Neben den Browsern für die Kommandozeile stand als grafische Variante lediglich Netscape zur Verfügung. Das

...