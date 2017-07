Aus: EasyLinux 10/2017 Know-how für die Kommandozeile Shell-Tipps Heike Jurzik Erfahrene Linux-Nutzer schwören auf flexible Kommandozeilentools, mit denen sie manche Aufgabe schneller bewältigen als in grafischen Programmen. Wir stellen interessante Anwendungen und Aufrufparameter vor, um auch Einsteiger zu einem Ausflug in die Shell zu ermutigen. Tipp: Schneller ans Ziel dank Tab-Taste Die Bash nimmt Ihnen jede Menge Tipparbeit ab, wenn Sie möchten. Die magische Taste ist die Tabulatortaste, die Befehle, Parameter und Dateinamen automatisch vervollständigt; das Feature heißt daher Tab-Completion. Geben Sie beispielsweise ls /etc/ap ein und drücken dann [Tab], ertönt ein Piepsen. Betätigen Sie die Tab-Taste noch einmal, zeigt die Bash mögliche Vervollständigungen für Datei- oder Ordnernamen, die mit /etc/ap beginnen (hier auf einem Ubuntu-System): $ ls /etc/ap [Tab-Tab] apg.conf apparmor/ apport/ apt/ apm/ apparmor.d/ appstream.conf aptdaemon/ Geben Sie nun ein t ein und drücken erneut [Tab], ist die Liste der Möglichkeiten bereits kürzer: $ ls /etc/apt [Tab-Tab] apt/ aptdaemon/ Wenn Sie als Nächstes ein d tippen und [Tab] drücken, ist die Eingabe eindeutig, und die Bash vervollständigt zu /etc/aptdaemon/. Tipp: Befehlsparameter mit Tab-Taste anzeigen Die Autovervollständigung funktioniert nicht nur mit Datei- und Verzeichnisnamen, sondern auch mit Shell-Befehlen. Als Beispiel dienen wieder ein Ubuntu-System und das Kommando apt-get zum Installieren, Aktualisieren oder Entfernen von Paketen. Geben Sie sudo apt-get , gefolgt von einem Leerzeichen ein. Drücken Sie dann zweimal [Tab], sehen Sie alle Kommandos, die das Tool kennt, also z. B. install und remove. Es geht sogar noch weiter, denn apt-get kennt ja einige ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. EasyLinux-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift EasyLinux finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 3 Heftseiten Preis € 0,99

