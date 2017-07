Nachrichten

Debian Edu 9 "Stretch"

Nach der Veröffentlichung von Debian 9 hat jetzt auch das Team um Debian Edu [1] eine neue Version online gestellt. Die auch als Skolelinux bekannte Distribution ist für den Einsatz an Schulen optimiert.

Mit Debian Edu können Lehrer schnell einen Computerraum mit einer Multi-User-Umgebung ausstatten und die Systeme einfach über ein Web-Interface verwalten. Da Debian Edu 9 auf Debian 9 Stretch basiert, erbt es auch dessen Neuerungen [2]. Darüber hinaus nutzt Debian Edu 9 ab sofort Plymouth [3] für die Startanimation, eine Ausnahme bilden nur die Betriebsarten bzw. Profile "Main Server" und "Minimal". Weitere Informationen zur neuen Version liefert die offizielle Ankündigung [4]. (Tim Schürmann/hge)