Aus: EasyLinux 10/2017 LibreOffice-Tipps Besser arbeiten mit LibreOffice Sabine Drasnin Die LibreOffice-Tipps stellen unter anderem Formatvorlagen für Calc-Tabellen und animierte Formen in Präsentationen vor. Außerdem zeigen wir, wie Sie in Draw ein Wasserzeichen erstellen und dieses in Writer verwenden. Tipp: Calc: Tabellen automatisch formatieren Tabellenblätter oder ausgewählte Zellbereiche können Sie mit wenigen Mausklicks formatieren und so z. B. Farbhintergründe, Umrandungen, Schrift, Muster usw. verändern. LibreOffice Calc bringt bereits einige fertige Vorlagen für Tabellen mit. Um ein neues Tabellen-Layout einzustellen, markieren Sie die Daten der Tabelle und klicken dann in der Menüleiste auf Format / AutoFormat Vorlagen. Im sich öffnenden Dialogfenster sehen Sie alle Vorlagen. Sobald Sie eine davon anklicken, erscheint im rechten Fensterbereich eine Vorschau (Abbildung 1). Abbildung 1: Das Aussehen einer Tabelle verändern Sie schnell mit Hilfe von Formatvorlagen. Am unteren Rand finden Sie darüber hinaus einige Checkboxen, über die Sie z. B. festlegen, ob Calc die Umrandung, die Schrift oder das Muster der Vorlage übernehmen soll. Das Programm kann weiterhin die Breite und Höhe der Tabelle automatisch anpassen. Vorsicht ist bei der Option Zahlen geboten: Abhängig von den Werten in den einzelnen Zellen kann es passieren, dass Calc sehr viele Nachkommastellen anzeigt oder Jahreszahlen mit Tausender-Trennzeichen versieht, wenn Sie das Häkchen gesetzt haben. Aktuelle Calc-Versionen haben außerdem leichte Schwierigkeiten bei den Zeilenhöhen und Spaltenbreiten, wenn Sie das Häkchen bei Breite/Höhe automatisch anpassen gesetzt haben. Nach einem Klick auf OK passt Calc die Tabelle an. Tipp: Calc: Eigene Formatvorlagen für Tabellen Sie müssen nicht mit den fertigen Vorgaben von Calc leben, denn Sie können auch eigene Formatierungen als Vorlage speichern. Dazu formatieren Sie Ihre Tabelle zuerst: Geben Sie den Zellen beispielsweise eine Hintergrundfarbe, oder wählen Sie unterschiedliche Nuancen für die Textbereiche aus. Alle Optionen dazu finden Sie in der Symbolleiste Format. Klicken Sie in den Aufklappmenüs zur Farbauswahl auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Farben, um Ihren Wunschfarbton selbst zu bestimmen. Falls Ihre Tabelle Überschriften hat, können Sie diese ebenfalls formatieren, z. B. mit fetter Schrift. Wenn das Tabellen-Layout Ihren Vorstellungen entspricht, markieren Sie alles und öffnen AutoFormat Vorlagen aus dem Menü Format. Klicken Sie rechts im Dialog auf Hinzufügen und geben Sie dann einen Namen ein. Nach dem Bestätigen über OK erscheint die neue Vorlage in der linken Leiste. Über OK und Schließen geht's zurück zum Dokument, und die neue Vorlage steht fortan zur Verfügung. Weiter » 1 2 3 4 Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 4 Heftseiten Preis € 0,99

