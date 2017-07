Kup sichert Dateien auf Platte oder USB-Stick

Haben Sie sich nach der Einführung ins Backup-Thema für eine lokale Datensicherung auf Platte oder USB-Stick entschieden? Mit Kup [1] erledigen Sie diese Aufgabe besonders leicht: Das Tool integriert sich in die KDE-Systemeinstellungen, erstellt Sicherungskopien und spielt Backups im Fall der Fälle zurück. Mit dieser Anleitung richten Sie die Software so ein, dass in Zukunft nur drei extrem simple Schritte für das regelmäßige Backup nötig sind:

USB-Platte anschließen bzw. Stick einstöpseln Frage des Systems, ob Sie sichern wollen, bestätigen Nach Abschluss der Sicherung Datenträger aushängen und Gerät abstöpseln

Diese Mühelosigkeit erhöht deutlich die Wahrscheinlichkeit regelmäßiger Sicherungen.

Backup-Medium

Bevor es an die Einrichtung der Software geht, sollten Sie eine wichtige Frage klären: Auf welchen Medien wollen Sie Ihre Daten sichern? Als Mittel der Wahl für überschaubare Datenmengen haben sich USB-Sticks bewährt – zumindest die etwas teureren. Billig-Sticks überleben oft nur wenige Schreib-Lese-Zyklen, bevor sie das Zeitliche segnen. Für Vollbackups von Festplatten, die inzwischen auch bei Heimcomputern im Terabyte-Bereich liegen, sind USB-Sticks ungeeignet, Sie brauchen dann eine externe Platte.

Am günstigsten sind externe Festplatten: Für deutlich unter 100 Euro bekommen Sie mittlerweile im Handel Platten mit 2 oder 3 Terabyte. Es empfiehlt sich, den Datenträger im Laden zu testen (falls das möglich ist) oder Rezensionen in Online-Shops zu lesen: Nicht selten sind externe Festplatten echte Krachmacher, die Sie auf dem Schreibtisch als störend empfinden. Portable externe Platten sind handlicher, meistens leiser, aber dafür

...