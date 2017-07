Aus: EasyLinux 10/2017 Angeklickt Redaktion EasyLinux Im Internet gibt es mehrere Milliarden Webseiten – auch Suchmaschinen helfen nur bedingt, die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden. EasyLinux stellt in jeder Ausgabe eine Sammlung besonders interessanter Websites vor. Sollten Sie auch eine dieser Web-Perlen kennen, schicken Sie uns eine Mail an redaktion@easylinux.de mit dem Betreff "Angeklickt" und einer kurzen Beschreibung der Seite. Bei Veröffentlichung Ihres Vorschlags erhalten Sie kostenlos ein Mini-Abo eines Magazins unseres Verlags. (Thomas Leichtenstern/tle) Bäumchen wechsle dich Linux-Nutzer können ein Lied davon singen: Sie bekommen eine Datei in einem Format, die ihr Rechner nicht oder nur unzureichend unterstützt. Zwar gibt es reichlich Konvertierungsprogramme, die hier aus der Patsche helfen, aber auf Anhieb das Passende zu finden, erweist sich oft als mühselig. Einfacher geht's mit "Online-Convert". Das Portal enthält unter anderem Werkzeuge zum Konvertieren von Dokumenten, Filmen, Bildern und Audiodateien. Nach der Auswahl des gewünschten Zielformats geben Sie entweder eine URL zur Quelldatei ein oder laden diese hoch. Alternativ bedient sich das Portal auch an Ihrem Dropbox- oder Google-Drive-Account. Weitere Optionen erlauben es Ihnen beispielsweise, die Bit- und Samplingraten bei Audiodateien einzustellen. Webseite: http://www.online-convert.com/ Sprache: Englisch Thema: Software EasyLinux meint: Wirklich spannend ist dieses Projekt deswegen, weil es eine Vielzahl von Konvertierungsmöglichkeiten für die verschiedensten Dateiformate vereint. Meine Daten bei Facebook Die Social-Media-Plattform Facebook gehört für Viele inzwischen zum festen Bestandteil ihres Online-Lebens. Doch ist es nicht immer einfach, herauszufinden, welche Daten anderen Nutzern nun zugänglich sind und welche nicht. Für Abhilfe sorgt die Webseite "Stalkscan". Nach Eingabe des Account-Namens analysiert das Portal das Facebook-Konto und fasst die gesammelten Informationen übersichtlich zusammen. Ein Klick auf Liked / Pictures zeigt etwa an, welche Bilder die betreffende Person für gut befunden hat. Im Abschnitt People finden Sie beispielsweise Suchoptionen, die Treffer zu Personen aus der Schule, dem Arbeitsplatz oder der Familie anzeigen. Webseite: https://stalkscan.com/ Sprache: Englisch Thema: Facebook Profilanalyse EasyLinux meint: Wer in Erfahrung bringen möchte, welche Daten er der Öffentlichkeit auf Facebook preisgibt, findet hier die perfekte Anlaufstelle. Da schau her Speziell größere Webseiten bestehen inzwischen aus komplexen Gebilden, die sich aus verschiedenen Frameworks, JavaScript-Applikationen und Fremdcode zusammensetzen. Für den normalen Besucher ist es fast unmöglich, herauszufinden, was dahinter steckt. Diesen Job übernimmt das Webprojekt "Built With". Es dröselt haarklein den technischen Hintergrund der Seite auf und gibt ihn übersichtlich zusammengefasst wieder. Dazu zählen unter anderem der Webserver, die Herkunft der SSL-Zertifikate und das verwendete Framework. Damit ist aber noch lange nicht Schluss: Im unteren Bereich der Analyse finden Sie Informationen zu eingesetzten Analyse- und Trackingverfahren und die eingebundenen Werbepartner. Angemeldete Nutzer erhalten darüber hinaus Zugriff auf die Historie der technischen Änderungen auf der Seite. Webseite: https://builtwith.com/ Sprache: Englisch Thema: Webseitenanalyse EasyLinux meint: Diese Seite hilft Ihnen dabei, unkompliziert Details zum technischen Hintergrund eines Webprojekts in Erfahrung zu bringen. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 1 Heftseiten Preis € 0,99

