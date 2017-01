Tipps und Tricks zu Ubuntu und Linux Mint

Tipp: Ubuntu: Mauszeiger unter Unity verändern

Sie haben einen großen Monitor und können den Mauszeiger auf dem Unity-Desktop nicht gut erkennen? Dann verdoppeln Sie doch einfach dessen Größe oder wählen Sie eine auffällige Farbe. In den Systemeinstellungen (zu erreichen über die linke Leiste und das Symbol mit dem Zahnrad) gibt es zwar die Möglichkeit, die Doppelklick- und Zeigergeschwindigkeit anzupassen, das Aussehen können Sie hier aber nicht verändern. Dazu installieren Sie stattdessen das Paket unity-tweak-tool und rufen das Werkzeug über das Dash (Taste [Windows] oder das Icon ganz oben in der Leiste) und Eingabe von tweak auf.

Wechseln Sie in die Abteilung Erscheinungsbild / Mauszeiger. Im folgenden Dialog sehen Sie eine Liste der verfügbaren Themes. Sie wählen einen der angebotenen Looks durch einen einfachen Mausklick aus und sehen sofort, was sich verändert hat. Aktivieren Sie die Checkbox Großen Mauszeiger benutzen am unteren Rand des Dialogs, um die Größe zu verdoppeln (Abbildung 1).

