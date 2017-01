Aus: EasyLinux 04/2017 Know-how für die Kommandozeile Shell-Tipps Heike Jurzik Erfahrene Linux-Nutzer schwören auf flexible Kommandozeilentools, mit denen sie manche Aufgabe schneller bewältigen als in grafischen Programmen. Wir stellen interessante Anwendungen und Aufrufparameter vor, um auch Einsteiger zu einem Ausflug in die Shell zu ermutigen. Tipp: Kommandos per SSH ausführen Sie haben einen Account auf einem anderen Linux-Rechner und melden sich dort regelmäßig per ssh benutzer@rechnername an? Danach führen Sie dort einen oder mehrere Shell-Befehle aus und melden sich wieder ab? Das geht schneller, denn Sie können die Befehle direkt an das ssh -Kommando anhängen. Um beispielsweise auf einem entfernten Rechner das date -Kommando abzusetzen, geben Sie Folgendes ein: ssh benutzer@rechnername date Password: Mi 16 Nov 2016 13:10:14 CET Nachdem Sie das Kennwort eingegeben und mit Druck auf [Eingabe] bestätigt haben, erscheint sofort die Ausgabe von date . Sie befinden sich aber nach wie vor auf dem lokalen Rechner. Mehrere Kommandos verknüpfen Sie mit einem Semikolon. Zusätzlich schließen Sie sie in Anführungszeichen ein, damit ssh wirklich alle Befehle an die Gegenseite schickt. Listing 1 zeigt den Unterschied: Der Benutzer heike auf dem Rechner jessie hat einen Account namens huhn auf dem Rechner ubuntu. Per ssh sollen zwei Befehle nach ubuntu wandern, einmal pwd ("print working directory", gibt das aktuelle Verzeichnis aus) und einmal whoami (zeigt den Benutzernamen an). Ohne Anführungszeichen führt ssh nur das erste Kommando aus und zeigt als Aufenthaltsort das Home-Verzeichnis des Benutzers huhn an. whoami bestätigt: Dieses Kommando hat heike auf jessie aufgerufen. Erst mit den ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. EasyLinux-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift EasyLinux finden Sie im Archiv. LinuxCommunity kaufen Einzelne Ausgabe Print-Ausgaben Digitale Ausgaben Abonnements Print-Abos Digitales Abo TABLET & SMARTPHONE APPS Bald erhältlich Bald erhältlich Deutschland Ähnliche Artikel Shell-Tipps Erfahrene Linux-Nutzer schwören auf flexible Kommandozeilentools, mit denen sich manche Aufgabe schneller bewältigen lässt als mit grafischen Programmen. Wir stellen die wichtigsten Anwendungen vor, um auch Einsteiger zu einem Ausflug in die Shell zu ermutigen. mehr »

