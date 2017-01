Aus: EasyLinux 04/2017 © Djayo, sxc.hu Shell-Taschenrechner "bc" und Bash-Rechenfunktionen Rechnen in der Shell Hans-Georg Eßer Wer regelmäßig mit der Shell arbeitet, muss für kleinere Berechnungen kein grafisches Tool wie KCalc starten: Mit "bc" steht ein leistungsfähiger Rechner fürs Terminal zur Verfügung, und einfache Rechnungen sind auch direkt in der Shell möglich. Kleine Rechenaufgaben fallen häufig an: Dann gilt es z. B., schnell einige Euro-Beträge zu addieren oder durch Bruchrechnung einen prozentualen Anteil zu bestimmen. Die einfachen Grundrechenarten (Addition +, Subtraktion –, Multiplikation * und Division /) sind direkt in der Shell verfügbar, allerdings nur für Ganzzahlen (ohne Nachkommastellen). Das geht über den Shell-Operator $((...)) : Der zu berechnende Ausdruck kommt in doppelte runde Klammern, und am Anfang steht ein Dollar-Zeichen (wie beim Zugriff auf Variablen). bash$ echo $((3+4)) 7 bash$ echo $((42*24)) 1008 bash$ echo $((17/3)) 5 An der Beispieldivision erkennen Sie, dass die Shell Nachkommastellen weg lässt: Bei der "Division mit Rest" von 17 durch 3 ist das Ergebnis 5, es bleibt ein Rest von 2 (denn 3*5+2=7). Den Rest der Division können Sie mit dem "Modulo"-Operator % ausgeben: bash$ echo $((17%3)) 2 Wollen Sie in komplexeren Ausdrücken Klammern setzen, ist auch das möglich – dadurch entstehen eventuell leicht unübersichtliche Befehle. Im folgenden Aufruf stehen am Anfang drei öffnende Klammern: Die ersten beiden gehören zum Shell-Operator $((...)) , die dritte Klammer öffnet die Summe (3+4): bash$ echo $(((3+4)*2)) 14 Wenn Sie Zahlen bereits in Variablen gespeichert haben, können Sie auch direkt im Rechenausdruck darauf zugreifen, ohne den Variablennamen ein weiteres Dollar-Zeichen voranzustellen: bash$ x=5 bash$ y=10 bash$ echo $((x+2*y)) 25 Das klappt auch mit bereits vorhandenen Shell-Variablen, etwa COLUMNS und LINES , welche die Abmessungen des Terminalfensters enthalten – die Anzahl der im Fenster darstellbaren Zeichen erhalten Sie dann über das Produkt: bash$ echo $COLUMNS $LINES 112 45 bash$ echo $((COLUMNS*LINES)) 5040 Variablen ändern Um einer Variablen einen berechneten Wert zuzuweisen, gehen Sie genau wie bei der sonstigen Arbeit mit Variablen vor – Befehle beginnen mit dem Variablennamen, dann folgt ein Gleichheitszeichen, und dahinter setzen Sie den Rechenausdruck. Der darf auch die zu setzende Variable enthalten: Für die Berechnung arbeitet die Shell dann mit dem bisherigen Wert, und nach dem Kommando enthält die Variable den neuen Wert. Zum Verdoppeln einer Variable x können Sie also das Kommando x=$((2*x)) verwenden: bash$ echo $x 6 bash$ x=$((2*x)) bash$ echo $x 12 Lassen Sie das führende Dollar-Zeichen weg, können Sie direkt Zuweisungsbefehle (mit Berechnungen) in die Doppelklammern setzen, etwa in der Form bash$ ((x=x+3)) bash$ echo $x 15 Für häufig benötigte Operationen, die eine Variable verändern und bei der Berechnung den ursprünglichen Wert mit nutzen, gibt es Abkürzungen: ((x+=y)) – addiert y zur Variable x ,

((x-=y)) – substrahiert y von der Variablen x ,

((x*=y)) – multipliziert y mit der Variablen x ,

((x/=y)) – dividiert x durch y ,

((x++)) – erhöht den Wert von x um 1 ("Inkrement"),

– erhöht den Wert von um 1 ("Inkrement"), ((x--)) – verringert den Wert von x um 1 ("Dekrement"). All diesen Befehlen ist gemein, dass x nach dem Ausführen den neu berechneten Wert enthält. Wer eine Programmiersprache beherrscht, kennt diese Zuweisungsbefehle (dort dann ohne die doppelten runden Klammern). Zahlen dürfen auch negativ sein (und erhalten dann wie üblich ein führendes Minuszeichen), aber wer mit Nachkommastellen arbeiten will, muss auf ein externes Tool zurückgreifen. Der Taschenrechner "bc" Für komplexere Rechenaufgaben bietet sich das Programm bc (engl.: basic calculator, deutsch: einfacher Rechner) [1] an, das auf allen Linux-Distributionen vorinstalliert ist. bc bietet einen interaktiven Modus, in dem Sie Rechenbefehle eingeben (und den Sie mit [Strg]+[D] wieder verlassen können), lässt sich aber auch programmieren: Dazu schreiben Sie kleine bc -Skripte, die dann (ähnlich wie Shell-Skripte) vom Rechner abgearbeitet werden. Die Features von bc gehen dann auch weit über ein Rechenprogramm hinaus: Mit Variablen, Funktionen und Fallunterscheidungen steht eine kleine Skriptsprache zur Verfügung – halt mit dem Fokus auf Rechenaufgaben. Der Namensbestandteil "basic" (einfach) ist jedenfalls irreführend. Auf die Scripting-Möglichkeiten werden wir hier nicht weiter eingehen, sondern nur die elementaren Features vorstellen, die bc bereits zu einem Ersatz für grafische Taschenrechner wie KCalc (KDE) [3] oder Calculator (Gnome) [4] machen. bc gibt nach dem Start einige Zeilen Text aus, in denen es über Version und Copyright informiert; mit der Option -q können Sie diese Ausgabe unterdrücken, wenn sie stört. Einen Prompt zeigt das Programm nicht an, wartet aber trotzdem in einer leeren Zeile auf die Eingabe eines mathematischen Ausdrucks (oder eines Befehls). Wollen Sie mit Floating-Point-Zahlen rechnen (also Nachkommastellen sehen), verwenden Sie die Option -l . bash$ bc -l bc 1.06.95 Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY. For details type `warranty'. 3+4 7 Einfache Rechnungen geben Sie einfach in der üblichen Notation ein, die vier Grundrechenarten sind (wie zu erwarten) über +, –, * und / erreichbar, der Operator für Potenzen ist ^ . Mit Klammern erzeugen Sie komplexere Ausdrücke wie etwa (40.00+17.50+33.33)*1.19 108.0877 Dank einer eingebauten History können Sie ältere Berechnungen wiederholen und (wie in der Shell) auch noch die Zeile bearbeiten, dazu können Sie mit [Pfeil links] und [Pfeil rechts] zeichenweise sowie mit [Strg]+[Pfeil links] und [Strg]+[Pfeil rechts] wortweise durch die Zeile wandern; "wortweise" bedeutet dabei, zum Anfang der jeweils vorherigen oder nächsten Zahl zu springen. Nach dem Beenden von bc (mit [Strg]+[D]) geht die History allerdings verloren, beim nächsten Programmstart geht es mit einer leeren History von vorne los. Wollen Sie mit dem letzten Ergebnis weiter rechnen, können Sie dieses als last in die folgende Formel einbauen: last+200 308.0877 last-100 208.0877 Alternativ zu last können Sie auch einen einzelnen Punkt (.) verwenden. last ist ein Beispiel für eine Variable, allerdings eine spezielle, die bc nach jeder Berechnung eigenständig aktualisiert. Sie können auch selbst Variablen definieren, indem Sie über den Operator = Werte zuweisen – das eignet sich prima zum Speichern von Zwischenergebnissen. Nach einer Zuweisungsoperation gibt es keine Ergebnisausgabe: a=40.00+17.50+33.33 mwst=19 a*(100+mwst)/100 108.08770000000000000000 scale=2 a*(100+mwst)/100 108.08 Das Beispiel zeigt eine weitere Spezialvariable: scale enthält die Anzahl der Nachkommastellen, die bc berücksichtigen soll. Wie Sie hier erkennen, rundet bc weder "kaufmännisch" noch "mathematisch" [5], sondern schneidet einfach überzählige Stellen ab. Das Beispiel der Mehrwertsteuerberechnung ist also ungeeignet. Das Problem lässt sich aber mit einem Trick lösen, damit Sie korrekt mit Währungsbeträgen umgehen können: Dazu ist vor dem Runden der Wert 0,005 zu addieren (oder bei negativen Zahlen zu subtrahieren). Das gelingt für obiges Beispiel, indem Sie zunächst mit mehr Nachkommastellen arbeiten, dann die Genauigkeit auf zwei Stellen setzen, den Korrekturwert (0,005 oder -0,005) addieren und dann durch 1,0 teilen: x=a*(100+mwst)/100 scale=2 if (x<0) y=(x-0.005)/1.0 else y=(x+0.005)/1.0 y 108.09 Für die meisten Zwecke (wenn es nicht gerade um Buchhaltung geht) ist das aber unnötig; stellen Sie einfach über scale eine ausreichende Genauigkeit ein. Weiter » 1 2 3 4 LinuxCommunity kaufen Einzelne Ausgabe Print-Ausgaben Digitale Ausgaben Abonnements Print-Abos Digitales Abo TABLET & SMARTPHONE APPS Bald erhältlich Bald erhältlich Deutschland Ähnliche Artikel Ohne Crash durch die Bash Mit der Bourne-Again-Shell schreiben Linux-Anwender Skripte, die nervige und stupide Aufgaben automatisieren – etwa um auf dem Notebook Strom einzusparen. mehr »

