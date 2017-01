Aus: EasyLinux 04/2017 Heft-DVD: OpenSuse Leap 42.2 installieren OpenSuse Leap 42.2 Hans-Georg Eßer , Marcel Hilzinger OpenSuse ist im deutschsprachigen Raum eine der beliebtesten Distributionen. Die neue Version Leap 42.2 ist schnell installiert, auf unserer Heft-DVD finden Sie eine 64-Bit-Version, die auch mit modernen UEFI-PCs kompatibel ist. OpenSuse hat sich gegenüber Version 13.2 ein wenig verändert: Das Community-Projekt trägt seit einem Jahr "Leap" (deutsch: Sprung) im Namen und hat die 32-Bit-Variante abgeschafft. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Leap und alle künftigen OpenSuse-Versionen technisch auf dem Suse Linux Enterprise Server aufbauen, den es seit seiner Version 12 ebenfalls nur als 64-Bit-Version gibt. Wenn Sie den Ablauf einer Linux-Installation bereits kennen, starten Sie den Rechner mit eingelegter Seite A der zweiten Heft-DVD neu und folgen den Anweisungen der Installationsroutine. Fragen zur Konfiguration beantworten die Hilfefunktion des Installationsprogramms YaST und unser Grundlagenartikel zur Linux-Installation auf der Heft-DVD. Neben der Neuinstallation ist auch die Aktualisierung einer alten Version möglich – das klappt aber nur, wenn das installierte System auch 64-bittig ist. Im Bootmenü der DVD, das Sie mit [F2] und Auswahl von Deutsch auf die deutsche Sprache umstellen, finden sich neben Installation und Upgrade noch weitere Einträge, um den Rechner auf Hardwareprobleme zu überprüfen (Mehr / Speichertest) bzw. um bei Problemen ein Linux-System von der DVD zu starten (Mehr / Rettungssystem). Ein Live-System mit grafischer Oberfläche bietet die OpenSuse-DVD nicht. Um OpenSuse zu installieren, wählen Sie über die Pfeiltasten den Eintrag Installation aus und drücken [Eingabe]. Im Willkommensdialog sehen Sie neben einer Kurzinformation zum Datenträger die Lizenzvereinbarung von Novell sowie Sprach- und Tastaturauswahl. Bestätigen Sie die Vorgaben über einen Klick auf Weiter. Im folgenden Dialog wählen Sie aus, ob Sie schon jetzt ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. EasyLinux-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift EasyLinux finden Sie im Archiv. LinuxCommunity kaufen Einzelne Ausgabe Print-Ausgaben Digitale Ausgaben Abonnements Print-Abos Digitales Abo TABLET & SMARTPHONE APPS Bald erhältlich Bald erhältlich Deutschland Ähnliche Artikel OpenSuse Leap 42.1 OpenSuse ist im deutschsprachigen Raum eine der beliebtesten Distributionen. Die neue Version Leap 42.1 ist schnell installiert, auf unserer Heft-DVD finden Sie eine 64-Bit-Version, die auch mit modernen UEFI-PCs kompatibel ist. mehr »

Heft-DVD: OpenSuse 12.2 installieren Die aktuelle OpenSuse-Version ist schnell installiert: Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie das Linux-System von der Heft-DVD aufsetzen und was dabei zu beachten ist. mehr »

Linux am Stiel Statt Linux auf der Platte zu installieren, können Sie auch einen USB-Stick verwenden. Von dem läuft Linux oft flott genug, wenn Stick und Rechner USB 3 unterstützen, und der Stick lässt sich auf mehreren PCs nutzen. Wir zeigen, was Sie beachten müssen, damit das Stick-Linux auch Ihre privaten Dateien und Einstellungen speichert. mehr »

Linux am Stiel Heft-DVD: OpenSuse 12.1 installieren Die aktuelle OpenSuse-Version ist schnell installiert: Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie das Linux-System von der Heft-DVD aufsetzen und was dabei zu beachten ist. mehr »

Linux installieren Auf den Heft-DVDs finden Sie in jeder Ausgabe eine oder mehrere Linux-Distributionen, die Sie ausprobieren und installieren können. In diesem Artikel erklären wir, was Sie dabei grundlegend beachten sollten. mehr »