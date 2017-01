Aus: EasyLinux 04/2017 © homestudio, 123RF Calc-Fotokalender mit Formeln Kalender-Automat Hans-Georg Eßer In der Tabellenkalkulation Calc können Sie Zellinhalte nicht nur berechnen, sondern auch von Inhalten anderer Zellen und weiteren Faktoren abhängig machen. Den Jahreskalender aus dem vorherigen Artikel können Sie damit fast automatisch erzeugen. Wenn Ihnen das manuelle Ausfüllen der Kalenderblätter, wie Sie es im vorherigen Artikel gesehen haben, zu umständlich ist, können Sie das auch von Calc erledigen lassen. Das setzt allerdings voraus, eine etwas längliche Formel zu basteln, die für jeden Monat erkennen kann, an welche Positionen die Tageszahlen 1 bis 31 gehören (und wie viele Tage jeder Monat hat, so dass z. B. der Februar korrekt bei 28 oder in Schaltjahren bei 29 endet). Wir zeigen Schritt für Schritt, wie die richtige Formel entsteht. Automatisierung Zunächst überlegen wir, wie viele Zeilen mit Kalendertagen gefüllt werden. Betrachen Sie zum Beispiel den August 2016, der mit einem Montag beginnt: $ cal 8 2016 August 2016 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Die Tage verteilen sich auf fünf Zeilen, und das ist in den meisten Monaten so. Es sind aber auch vier oder sechs Zeilen möglich: Beginnt der Monat Februar mit einem Montag und liegt in keinem Schaltjahr (hat also 28 Tage), reichen vier Zeilen aus.

Hat ein Monat 30 oder 31 Tage und beginnt an einem Samstag oder Freitag (oder noch später), wird eine sechste Zeile nötig. Wir planen darum sechs Zeilen ein und füllen diese zunächst mit je sieben Werten (einer pro Tag), wofür wir eine Formel verwenden: Diese berechnet abhängig von Zeilen- und Spaltennummer die Zahlen 1 bis 42. Die Position in der Tabelle können Sie in Calc über die Funktionen ZEILE() und SPALTE() abfragen, die Werte sind jeweils ab 1 nummeriert – in Zelle B5 hat also ZEILE() den Wert 5 und SPALTE() den Wert 2. Da wir in Zelle A4 (wie im vorherigen Artikel) die erste Zahl ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. EasyLinux-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift EasyLinux finden Sie im Archiv. LinuxCommunity kaufen Einzelne Ausgabe Print-Ausgaben Digitale Ausgaben Abonnements Print-Abos Digitales Abo TABLET & SMARTPHONE APPS Bald erhältlich Bald erhältlich Deutschland Ähnliche Artikel Kalender basteln mit LibreOffice Es klingt ein wenig wahnwitzig, aber tatsächlich lässt sich mit ein paar Calc-Formeln ein schlichter, aber funktionaler Klappkalender basteln, der auch noch in den nächsten Jahren funktioniert. mehr »

LibreOffice-Tipps Diesmal erfahren Sie in den LibreOffice-Tipps, wie Sie schnell an Blindtext kommen, mit Calc Kündigungsfristen verwalten und errechnen, ob ein Datum in ein Schaltjahr fällt. mehr »

OpenOffice-Tipps mehr »

Das kostet Ihr Leben Miete, Versicherungen, Steuern – jeder langt gern in Ihre Tasche. Das lässt sich in vielen Fällen nicht verhindern. Umso sinnvoller ist es, Einnahmen und Ausgaben im Blick zu haben. Denn so sehen Sie sofort, wohin das meiste Geld verschwindet und wo Sie sparen können. mehr »

Das kostet Ihr Leben LibreOffice-Tipps Fest einkalkuliert haben Sie auch diesmal hoffentlich wieder den LibreOffice-Workshop. Dieser zeigt, wie Sie in Calc wichtige Daten hervorheben, und Sie lernen die verwirrende Vielfalt an Strichformen für Writer kennen. mehr »