Interessante Internetangebote rund um Linux

Das Internet ist eine fast unerschöpfliche Wissensquelle. Gerade bei Computer- und Technikfragen stehen die Chancen gut, eine Antwort im Netz zu finden – wenn Sie an den richtigen Stellen suchen.

Das ideale Linux-System läuft "out of the box": Alle Geräte werden erkannt und funktionieren, die Software arbeitet fehlerfrei, die Internetverbindung steht. Geht doch mal etwas schief, helfen Foren weiter.