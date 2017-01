Tipps und Tricks zu Gnome

Tipp: Screenshots tauschen mit Polari

Wenn Sie noch zu den Leuten gehören, die fernab von WhatsApp, Facebook & Co. im IRC (Internet Relay Chat) chatten [1], hat der Gnome-Client Polari ein interessantes Feature zu bieten: In Kanälen (Channels) mit mehreren Benutzern oder in 1:1-Unterhaltungen tauschen Sie unkompliziert Bilder mit anderen aus. Ziehen Sie einfach eine Bilddatei per Drag & Drop mit der Maus aus dem Dateimanager auf das Polari-Fenster und lassen Sie die Maustaste los. Das Programm fragt nach: Bild in öffentlichem Speicherdienst speichern? Sobald Sie auf Einfügen klicken, beginnt der Upload. Polari versendet Bilder an den kostenlosen Filehosting-Dienst Imgur [2], und im IRC-Fenster erscheint die dazu passende URL (Abbildung 1). Per Druck auf [Eingabe] schicken Sie die Adresse an den Kanal oder Benutzer in einer privaten Unterhaltung.

Abbildung 1: Im IRC-Client Polari können Sie Bilder direkt

...