Aus: EasyLinux 04/2017 Dateien mit Trupax verschlüsseln Einfach sicher Martin Loschwitz TrueCrypt und VeraCrypt sind in Sachen Dateiverschlüsselung der Standard – leicht zu bedienen sind sie aber nicht. Trupax bietet TrueCrypt-Technik mit einer simplen Oberfläche. Die Verschlüsselung von Dateien oder Ordnern war in EasyLinux schon oft Thema: Fast immer kam dabei TrueCrypt [1] oder dessen Nachfolger VeraCrypt [2] zum Einsatz. Gründe, den Inhalt der eigenen Festplatte abzusichern, gibt es viele: Weil immer mehr Nutzer mit Notebooks unterwegs sind, spielt das Thema Diebstahl eine zunehmend wichtige Rolle. Oft ist die Hardware in solchen Fällen gar nicht der große Kostenfaktor: Wenn auf dem Notebook wichtige Unternehmensdaten liegen, die in fremde Hände geraten, ist der potenzielle Schaden groß. Lokale Sicherheitsmaßnahmen wie passwortgeschützte Benutzerzugänge helfen nicht, wenn ein Bösewicht die physische Kontrolle über die Hardware hat: Die ausgebaute Festplatte lässt sich etwa problemlos an einen anderen Computer anschließen und auslesen. Die Dateien auf der Platte zu verschlüsseln, verhindert das. TrueCrypt und VeraCrypt sind auch deshalb so beliebt, weil sie sich nachträglich installieren lassen und Sie als Anwender die Wahl haben, welche Daten Sie schützen wollen. Verschlüsselte Partitionen sind direkt in den Linux-Kernel integriert, müssen aber bereits beim Setup des Systems eingerichtet werden. Hinzu kommt, dass der Zugriff dann nur unter Linux möglich ist. Das TrueCrypt-Format hingegen funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen, weil TrueCrypt/VeraCrypt dort als Programm zur Verfügung steht: Ein unter Linux angelegter USB-Stick lässt sich also unter Windows nutzen. Die grafische Oberfläche der Software ist aber komplex und konfrontiert Sie als Nutzer mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten, die meistens irrelevant sind. Trupax mit einfacher Bedienung An dieser Stelle kommt Trupax ins Spiel: Die Software kombiniert ...

