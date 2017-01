Anwendertipps und kleine Kniffe zu Gimp

Unsere Tipps bringen Ihnen Gimp-Funktionen und -Arbeitstechniken näher. In dieser Folge zeigen wir, wie Sie eigene Vorlagen erzeugen und anwenden, einen Vorhang sowie Schriftzüge mit Schatten und Mustern malen. Außerdem stellen wir das Maßband und das Werkzeug zum Skalieren vor.

Tipp: Eigene Vorlagen für Gimp

Wenn Sie viel mit Gimp arbeiten und dabei häufig eigene Bilder und Grafiken erstellen, ist es sinnvoll, Vorlagen für oft verwendete Formate zu erzeugen. In diesem Template definieren Sie die Bildmaße, einen Farbraum, ein Farbprofil, die Füllung (also den Hintergrund) usw. Einige Vorlagen bringt der Grafikfuchs schon mit, und mit wenigen Mausklicks erzeugen Sie Ihre eigenen Templates:

Rufen Sie den Dialog Ein neues Bild erstellen über das Menü Datei / Neu auf. Im Drop-down-Menü Vorlagen finden Sie die fertigen Templates, von denen Sie ein beliebiges auswählen. Nehmen Sie nun Ihre eigenen Anpassungen vor: Stellen Sie als Erstes die Breite und die Höhe ein, dann klappen Sie die erweiterten Einstellungen auf. Hier legen Sie optional eine Auflösung und die Genauigkeit fest, suchen einen Farbraum und ein Farbprofil aus und bestimmen Eigenschaften für den Hintergrund (Farbe, Transparenz, Weiß oder Muster). Schließen Sie den Dialog über OK . Rufen Sie nun den Menüpunkt Datei / Vorlage erstellen auf und tippen Sie einen beliebigen Namen ins Feld ein. Über OK speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Template ab.

Die neue Vorlage steht ab sofort zur Verfügung, und Sie können sie aus dem Ausklappmenü Vorlagen aussuchen, wenn Sie ein neues Bild erstellen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Eigene Vorlagen sind schnell erstellt, und über diesen Dialog weisen Sie sie einem neuen Bild zu.

Tipp: Eigene Vorlagen zum Standard machen

Mit wenigen Handgriffen bringen Sie Gimp dazu, jedes neue Bild automatisch mit einer bestimmten Vorlage zu versehen. Dazu wechseln Sie über Bearbeiten / Einstellungen in den Einrichtungsdialog des Programms. Auf der linken Seite öffnen Sie die Abteilung Neues Bild. Aus dem Drop-down-Menü Vorlagen auf der rechten Seite suchen Sie nun die Vorlage aus, die Gimp fortan als Standard für neu erstellte Bilder wählt. Bestätigen Sie alles per Klick auf OK. Um die veränderte Einstellung zu übernehmen, starten Sie Gimp neu.

Abbildung 2: Eigene Vorlagen machen Sie über die Programmeinstellungen zum Standard für neue Bilder.

Sie können sich jederzeit umentscheiden und im Dialog Ein neues Bild erstellen ein anderes Template wählen. Um den programmeigenen Standard wiederherzustellen, nutzen Sie im selben Dialog die Schaltfläche Zurücksetzen.