Tipp: Eigenes Profil für die Konsole

Die Terminalanwendung des Plasma-Desktops heißt Konsole, und Sie finden sie normalerweise in der Abteilung System im Startmenü. In der Voreinstellung zeigt das Programm weiße Schrift auf einem schwarzen Hintergrund. Gefällt Ihnen das nicht, erstellen Sie einfach ein eigenes Profil: Rufen Sie dazu den Menüpunkt Einstellungen / Konsole einrichten auf und wechseln Sie zum Reiter Profile. Hier finden Sie alle vorhandenen Profile aufgelistet. Über einen Klick auf Neues Profil erzeugen und konfigurieren Sie einen neuen Look für das Programm.

Geben Sie dem Profil zunächst einen aussagekräftigen Namen; optional wählen Sie per Klick auf das Symbol ein eigenes Icon aus, das dann später im Menü unter Datei / Neues Unterfenster und in den Tabs des Terminals am oberen Rand auftaucht. Wenn Sie möchten, definieren Sie im Feld Start-Ordner ein Verzeichnis, in dem Sie mit der Shell-Sitzung beginnen möchten – Konsole wechselt dann beim Auswählen des Profils in diesen Ordner. Darunter, im Bereich Terminal-Größe, ändern Sie die Spalten- und Zeilenanzahl (Voreinstellung: 80 Spalten und 24 Zeilen).

Wechseln Sie dann zum Reiter Erscheinungsbild, um die Farben für den Hintergrund, die Schriftart und -größe festzulegen. Sie können auch aus der Liste ein vorhandenes Schema auswählen und anpassen. Im Bereich Schriftart stellen Sie den Font ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schriftart auswählen, um einen Auswahldialog mit Vorschau zu öffnen. Die Checkbox Kantenglättung ist in der Voreinstellung aktiviert, was Sie übernehmen können.

Klicken Sie auf OK, um den neuen Look zu speichern, und noch einmal auf OK, um die Einrichtung des Programms abzuschließen. Über Datei / Neues Unterfenster erreichen Sie sämtliche Profile der KDE-Konsole und öffnen einen neuen Reiter im gewünschten Look (Abbildung 1).

Abbildung 1: Ihnen gefällt die weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund nicht? Kein Problem – definieren Sie einfach ein eigenes Profil.

Tipp: Konsole: Das eigene Profil als Standard

Wenn Sie den Look der Terminalanwendung an Ihre eigenen Bedürfnisse angepasst haben, möchten Sie das Profil vielleicht bei jedem (Neu-)Start sehen und nicht umständlich aus dem Menü heraus aufrufen. Auch das können Sie über den Konfigurationsdialog (Einstellungen / Konsole einrichten) bestimmen. Wechseln Sie erneut zum Reiter Profile und klicken Sie eines der angebotenen Schemata einmal mit der Maus an. Danach betätigen Sie die Schaltflächen Als Standard festlegen und Anwenden. Der aktuelle Standard erscheint in der Liste jetzt fett hervorgehoben.