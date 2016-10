Begriffe aus der Linux-Welt

A--C

ASCII: Der American Standard Code for Information Interchange definiert einen ursprünglichen Standardzeichensatz für die USA, auf dem auch heute noch alle Zeichenkodierungen basieren. Enthalten sind hier (neben verschiedenen Sonderzeichen) nur die lateinischen Buchstaben von A bis Z (in Groß- und Kleinschreibung), aber keine nationalen Sonderzeichen wie deutsche Umlaute oder französische Akzentbuchstaben.

Batch-Modus: Die automatische Abarbeitung mehrerer Vorgänge, auch Stapelverarbeitung genannt. Ziel ist es, viele Jobs nacheinander auszuführen, ohne von Hand eingreifen zu müssen. So heißen auch Shell-Skripte unter DOS/Windows "Batch"-Dateien (mit Endung .bat ).

Bibliothek: Bibliotheken enthalten standardisierte Routinen (Programmteile), die von vielen Programmen benutzt werden können: So verwenden etwa die meisten KDE-Programme den gleichen Code zum Öffnen von Dateien – es wäre nun aber Unfug, diesen Code in jedes KDE-Programm fest einzubinden: Das würde dazu führen, dass der Code mehrfach im Hauptspeicher des Rechners liegt, wenn mehrere KDE-Programme ausgeführt werden. Stattdessen landet dieser Code in einer Bibliothek, die dann nur ein einziges Mal geladen wird und allen KDE-Programmen zur Verfügung steht. Die Bibliotheken (engl.: Libraries) liegen meistens in /usr/lib/, /usr/local/lib/ oder Unterverzeichnissen davon; einige wichtige Systembibliotheken liegen direkt in /lib.

Binary: Eine Binärdatei ist zunächst eine Datei, die nicht in einem lesbaren (Text-) Format vorliegt. Im Zusammenhang mit Programmen ist ein Binary ein Programm in

