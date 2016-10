Tipps und Tricks zu Ubuntu und Linux Mint

Tipp: Ubuntu: Onlinesuche fürs Dash (re)aktivieren

Seit 2012 wurde das "Feature" heiß diskutiert – eine Suche über das Unity-Dash fahndete nicht nur in Anwendungen und lokalen Dateien, sondern befragte auch diverse Onlinedienste, wie Amazon, Wikipedia, YouTube, The Weather Channel und viele mehr. Canonical, die Firma hinter Ubuntu, beteuerte immer wieder, dass die Daten anonymisiert gesammelt werden, und 2014 entfernten die Entwickler immerhin die Amazon-Suche. Mit der im April diesen Jahres erschienenen Ausgabe Xenial Xerus (16.04) ist die Onlinesuche in der Voreinstellung deaktiviert. Wenn Sie die Funktion vermissen, können Sie diese mit wenigen Klicks wieder einschalten:

Öffnen Sie per Klick auf das Zahnradsymbol im Dash oder im Benutzermenü die Systemeinstellungen. Wechseln Sie in die Abteilung Persönlich / Sicherheit & Datenschutz und dort auf den Reiter Suche . Ziehen Sie den Schalter Auch Online-Suchergebnisse verarbeiten nach rechts, so dass hier AN steht. Öffnen Sie das Dash und suchen Sie nach einem Begriff. Sie sollten nun wieder Vorschläge aus den Bereichen Wetter, Referenz (Wikipedia, Websuche über Wordnik usw.) und anderen Onlinequellen sehen (Abbildung 1).

