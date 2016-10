Know-how für die Kommandozeile

Haben Sie Accounts für andere Benutzer auf Ihrem Computer eingerichtet und würden gerne wissen, wer außer Ihnen angemeldet ist? Auf der Shell können Sie diese Informationen blitzschnell abrufen. Geben Sie einfach w ein und drücken Sie [Eingabe]. Das Kommando zeigt neben allgemeinen Informationen (Uhrzeit, Uptime, Anzahl der angemeldeten Benutzer und Systemlast) eine Liste der eingeloggten Anwender an.

Listing 1

Ausgabe von "w"