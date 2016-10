Einführung in das Textsatz-System LaTeX

Wenn Sie bisher alle Texte mit LibreOffice Writer oder Microsoft Word schreiben, könnte Ihnen der Umgang mit der Alternative LaTeX (gesprochen: Latech, nicht Latex) zunächst sehr merkwürdig vorkommen, denn dort gibt es keine Buttons für kursiv und fett, zentrierte Absätze oder Blocksatz. Stattdessen schreiben Sie Befehle für die Auszeichnung direkt in den Text, etwa \textbf{wichtig} für das fett geschriebene Wort "wichtig". Wer das zum ersten Mal macht, sucht zunächst nach den passenden Tastenkombinationen, die den Backslash \ und die geschweiften Klammern {} erzeugen.

Texte mit LaTeX zu schreiben, erinnert damit ein bisschen ans Programmieren; in beiden Fällen führt nur der korrekte Einsatz der Befehle (aus LaTeX oder aus der Programmiersprache) zum Ziel. Die Einarbeitung in LaTeX wird also länger dauern als der Umstieg auf eine alternative Textverarbeitung. Warum sollten Sie sich das antun? Wir verraten Ihnen, welche Vorteile LaTeX [1] gegenüber klassischen Textverarbeitungen bietet, und helfen bei den ersten Schritten. Der nächste Artikel (ab Seite 57) bietet zudem eine Einführung in die integrierte Schreibumgebung TeXstudio.

Kleine Werbekampagne

Die kurze Zusammenfassung lautet: "Wenn Sie es ordentlich machen wollen, nehmen Sie LaTeX." Dokumente nach allen Regeln der Kunst zu gestalten, ist eine komplexe Aufgabe. Häufig ist Perfektion gar nicht nötig; wenn Sie also einen kurzen Brief ans Finanzamt schreiben wollen, reicht eine klassische Textverarbeitung völlig aus – schließlich würde die Behörde auch einen von Hand geschriebenen Brief akzeptieren. Auch für eine schnelle Notizensammlung, in der Sie etwa wichtige Begriffe fett hervorheben oder eine Aufzählung mit Punkten einfügen wollen, ist LibreOffice Writer ein

