SANE-Konfiguration für Multifunktionsgeräten

Separate Scanner sterben im Anwenderbereich langsam aus: Immer selter finden sich klassische Flachbettscanner als eigenständige Geräte in den Regalen der Händler. Das hat nichts damit zu tun, dass zu Hause weniger gescannt wird – im Gegenteil: Der Bedarf, Dokumente oder Fotos auf den eigenen Computer zu laden, um etwa Nachbearbeitungen durchzuführen, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Schließlich kann man so bequem Fotos digitalisieren oder Papierrechnungen am Computer wie per Mail erhaltene Rechnungen behandeln.

Den Platz der klassischen Scanner nehmen Multifunktionsgeräte ein: Das sind Kombinationen aus Scanner und Drucker, die oft auch noch einen Faxanschluss und eine Kopierfunktion aus dem Ärmel schütteln und so vier Geräte in sich vereinen. Bessere Geräte bieten zudem einen Netzwerkanschluss.

Linux-Anwender müssen beim Kauf der genannten Geräte einmal mehr wachsam sein: Während man sich blind darauf verlassen kann, dass Treiber für alle aktuellen Windows-Versionen beiliegen, sieht es bei der Unterstützung auf der Linux-Seite nicht immer ganz so gut aus. Wir verraten, wie Sie gängige Multifunktionsgeräte so konfigurieren, dass Sie die Scan-Funktion nutzen können.

Erst testen

Bevor Sie sich mit einer eventuell umständlichen manuellen Konfiguration beschäftigen, sollten Sie ausprobieren, ob Linux Ihren Scanner aus dem Stand unterstützt. Um überhaupt scannen zu können, benötigen Sie ein wenig Software – prüfen Sie darum zunächst, ob die folgenden Pakete installiert sind:

unter Kubuntu 16.04: libsane , libsane-extras und xsane

, und unter OpenSuse 42.1: sane-backends und xsane

...