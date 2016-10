Linux Mint 18.0 KDE auf DVD

Mit etwas Verspätung hat das Linux-Mint-Projekt zu Version 18 auch die KDE-Variante veröffentlicht. Ergänzend zur Cinnamon-Version, die wir Ihnen in der letzten Ausgabe angeboten haben, reichen wir nun Mint 18 KDE nach.

Linux Mint 18 ist eine LTS-Version (Long Term Support) und wird vom Mint-Team bis 2021 mit Updates versorgt; dieselbe Jahreszahl zeigt auch das Supportende für die kommenden Mint-Versionen 18.* an. Das System basiert auf Ubuntu 16.04 (ebenfalls eine LTS-Version).

Die Mint-Installation läuft ähnlich wie bei Kubuntu ab, allerdings müssen Sie den Vorgang händisch über den Eintrag Install this system permanently to your hard disk im KDE-Startmenü anstoßen, denn die Mint-DVD bootet direkt auf den Desktop. Auch hier können Sie zwischen automatischer Aufteilung der Platte und manueller Partitionierung wählen.

Oberflächliches

Der KDE-Desktop (Plasma 5.6.5, Frameworks 5.23.0, KDE Applications 15.12.3) bietet EasyLinux-Lesern die gewohnte Umgebung (Abbildung 1); die Arbeitsfläche ist mit dem Layout Arbeitsfläche vorkonfiguriert, nimmt also Plasmoide auf und zeigt nicht den Inhalt des Ordners Schreibtisch an – das lässt sich über einen Rechtsklick auf den Desktop, Auswahl von Einstellungen für Arbeitsfläche und anschließende Änderungs des Layout auf Ordner-Ansicht schnell ändern.

...