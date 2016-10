Einführung in den LaTeX-Editor TeXstudio

Mit TeXstudio fällt der Einstieg in LaTeX leichter: Eine integrierte Vorschau und Hilfen bei der Fehlersuche unterstützen aber selbst Profis bei der Arbeit mit dem komplexen Satzsystem.

LaTeX-Einsteiger tun sich mit dem richtigen Einsatz der diversen TeX-Befehle häufig schwer, ähnlich wie Entwickler, die eine neue Programmiersprache lernen: Viele Befehle sind noch unbekannt, und welche Argumente ein Kommando erwartet, ist auch oft unklar. Hier kommt TeXstudio [1] ins Spiel: Die integrierte Schreibumgebung – vergleichbar einer IDE (Integrated Development Environment, deutsch: integrierte Entwicklungsumgebung) für Software-Entwickler – hilft mit Assistenten und Tooltipps zu LaTeX-Befehlen, so dass viele Fehlerquellen versiegen.

In einer Übersicht von LaTeX-Editoren [2] findet sich TeXstudio als eines der Programme mit den umfangreichsten Funktionen. Es läuft außerdem unter Linux, OS X und Windows. TeXstudio (Abbildung 1) hieß ursprünglich TeXmakerX und entstand als Fork des Programms TeXmaker. Da die Dokumentation von TeXstudio noch Lücken aufweist, lohnt es sich manchmal, in jener von TeXmaker [3] zu spicken. Wir starten mit Hinweisen zur Installation und einer Beschreibung der wichtigsten Features – am Ende des Artikels finden Sie einen Kurz-Workshop, mit dem Sie ein kleines Beispieldokument erstellen.

...