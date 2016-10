Tipps und Tricks zu Gnome

Gnome ist neben KDE die zweite große Desktopumgebung für Linux. In den Gnome-Tipps stellen wir regelmäßig Nützliches und Praktisches für die alternative grafische Oberfläche vor.

Tipp: Gnome-Terminal: Arbeiten mit Tabs

Die Terminalanwendung des Gnome-Desktops kann genau wie KDEs Konsole mehrere Shell-Sitzungen in einem Programmfenster auf verschiedenen Reitern verwalten. Durch diese navigieren Sie dann entweder mit Tastaturkürzeln (siehe nächster Tipp), oder Sie wählen den gewünschten Tab per Mausklick aus. Seit einiger Zeit haben die Entwickler das Feature allerdings aus den Menüs entfernt. Während Sie in früheren Gnome-Versionen über Datei / Neuer Reiter ein Unterfenster öffnen konnten, gibt es dort nur noch Neues Terminal im Angebot. Verschwunden sind die Reiter aber nicht – lediglich gut versteckt. Drücken Sie [Umschalt]+[Strg]+[T], um einen neuen Tab im selben Fenster zu öffnen.

Alternativ bringen Sie Gnome dazu, über Datei / Neues Terminal einen Tab zu starten statt ein weiteres Fenster einzublenden. Dazu öffnen Sie die Programmkonfiguration über Bearbeiten / Einstellungen. Auf dem Tab Allgemein stellen Sie im Drop-down-Menü Neue Terminals öffnen in von Fenster auf Reiter um (Abbildung 1). Da über Datei / Neues Terminal nun stets weitere Reiter aufgehen, können Sie sich das Tastaturkürzel [Umschalt]+[Strg]+[N] merken – dieses öffnet immer ein neues Fenster.

Abbildung 1: Wer über das Menü neue Tabs anstelle von neuen Fenstern im Gnome-Terminal öffnen möchte, definiert dieses Verhalten in den Programmeinstellungen.

Tipp: Terminal: Tastaturkürzel anschauen und ändern

Wie im vorigen Tipp erwähnt, öffnet [Umschalt]+[Strg]+[N] ein neues Programmfenster und [Umschalt]+[Strg]+[T] einen neuen Tab im Gnome-Terminal. Um ein einzelnes Terminal zu schließen, können Sie [Umschalt]+[Strg]+[W] betätigen, [Umschalt]+[Strg]+[Q] beendet das gesamte Programm und schließt alle offenen Reiter. Das Gnome-Terminal hat noch viele weitere Shortcuts zu bieten, die das Arbeiten beschleunigen:

[Umschalt]+[Strg]+[C] kopiert einen Text in die Zwischenablage.

kopiert einen Text in die Zwischenablage. [Umschalt]+[Strg]+[V] fügt den Inhalt der Zwischenablage ein.

fügt den Inhalt der Zwischenablage ein. [F11] wechselt in den Vollbildmodus und zurück zur Fensteransicht.

[Strg]+[+] vergrößert die Schrift im Terminal, [Strg]+[ ] verkleinert sie: [Strg]+[0] schaltet zur normalen Größe zurück.

vergrößert die Schrift im Terminal, verkleinert sie: schaltet zur normalen Größe zurück. [Strg]+[Bild auf] wechselt zum vorherigen Terminal, [Strg]+[Bild ab] zum nächsten.

wechselt zum vorherigen Terminal, zum nächsten. [Alt]+[1] springt zum ersten Reiter, [Alt]+[2] zum zweiten usw.

Einige der Tastenkürzel stehen auch hinter den Menüeinträgen, so dass Sie diese immer wieder eingeblendet sehen. Alle anderen Shortcuts sehen Sie thematisch sortiert im Konfigurationsdialog, den Sie über Bearbeiten / Einstellungen / Tastenkürzel öffnen (Abbildung 2).