Anwendertipps und kleine Kniffe zu Gimp

Unsere Tipps bringen Ihnen Gimp-Funktionen und -Arbeitstechniken näher. In dieser Folge zeigen wir, wie Sie mit Ebenengruppen arbeiten, die Schriftfarbe von Texten ändern und den Farbverlauf sinnvoll einsetzen. Außerdem stellen wir Filter für Linsenreflexe und zum Verpixeln vor.

Tipp: Ebenen gruppieren und anordnen

Kein professionelles Bildbearbeitungsprogramm kommt ohne diese Technik aus – der Umgang mit Ebenen (englisch: "layers") hat viele Vorteile: So können Sie Ebenen unabhängig voneinander bearbeiten, die Layer kopieren und duplizieren, ausblenden und wieder einblenden, und das alles, ohne das Originalbild zu verändern. Beim ausgiebigen Einsatz der Technik wird der Ebenenstapel schnell immer größer. Damit Sie die Übersicht behalten, können Sie die Layer in Gruppen organisieren (Abbildung 1).

Abbildung 1: Organisieren Sie die Ebenen in Gruppen für mehr Übersicht.

Eine Gruppe erstellen Sie über den Menüpunkt Ebene / Neue Ebenengruppe oder per Klick auf das Ordnersymbol am unteren Rand des Dialogs (zweites Icon von links, rot umrandet in Abbildung 1). Genau wie bei einzelnen Ebenen blendet ein Klick auf das Auge eine Gruppe aus und wieder ein. Enthält eine Gruppe mehrere Layer oder Untergruppen, erscheint links davon ein kleiner Pfeil zum Aus- und Einklappen; das spart zusätzlichen Platz.

Gimp lässt Ihnen freie Hand beim Strukturieren und Benennen der Ebenen(gruppen). Um etwas im Stapel neu zu positionieren, ziehen Sie einen Eintrag einfach mit gedrückt gehaltener linker Maustaste an einen neuen Ort. Die Ebene, in der Sie gerade arbeiten möchten, wählen Sie mit einem einfachen Mausklick im Stapel aus. Es ist also eine gute Idee, immer den Ebenenstapel im Blick zu haben, um sicherzustellen, dass Sie wirklich im richtigen Layer arbeiten.

Tipp: Schriftfarbe im Textwerkzeug ändern

In Gimp können Sie Text und Bild gut kombinieren, ohne auf die üblichen Gestaltungsmöglichkeiten verzichten oder das Bild neu erstellen zu müssen. Immer wenn Sie mit dem Textwerkzeug ([T]) ins Bild schreiben, legt das Programm dafür eine eigene Textebene an. Diese ist im Ebenenstapel mit einem T gekennzeichnet. Auf diese Weise finden Sie jeden Text-Layer gut wieder und können ihn unkompliziert und schnell anpassen. In diesem Tipp zeigen wir, wie einfach es ist, die Schriftfarbe zu ändern:

Aktivieren Sie das Textwerkzeug und geben Sie einen Text ein. Gimp verwendet automatisch die ausgewählte Vordergrundfarbe und legt eine neue Ebene an. Die Textfarbe ändern Sie, indem Sie eine andere Vordergrundfarbe auswählen. Klicken Sie dazu auf das Farbfeld im Werkzeugkasten. Im Dialog Vordergrundfarbe ändern entscheiden Sie sich für eine andere Nuance und bestätigen über OK . Per Drag & Drop färben Sie den Text mit der neuen Vordergrundfarbe ein: Ziehen Sie das Farbfeld mit gedrückt gehaltener linker Maustaste auf den Text (Abbildung 2). Gimp übernimmt die neue Einstellung sofort.

Auf diese Art und Weise verändern Sie übrigens genauso schnell die Farbe von anderen Ebenen oder vorher ausgewählten Bereichen.