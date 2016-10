Aus: EasyLinux 01/2017 LibreOffice-Tipps Besser arbeiten mit LibreOffice Sabine Drasnin Die LibreOffice-Tipps stellen unter anderem Shortcuts für Linien in Writer und Funktionen zum Verbinden von Calc-Zellen vor. Außerdem beschreiben wir neue Funktionen in LibreOffice 5.2. Tipp: Writer: Linien in den Text einfügen Wenn Sie in einem Textdokument eine Linie zwischen zwei Bereichen einfügen möchten, können Sie zum Zeichenwerkzeug greifen. Das Symbol mit dem waagerechten Strich (Tooltip: Linie) blendet in der rechten Seitenleiste allerhand Formatierungsoptionen (Stil, Breite, Farbe, Transparenz usw.) ein, und per Mausklick wandern die Linien ins Dokument. Schneller geht's mit der Tastatur – Writer kennt einige Tastenkombinationen, die unterschiedliche Linienarten und -stärken einfügen: Drücken Sie dreimal hintereinander die Taste [-] (der einfache Bindestrich) für eine schmale, durchgezogenen Linie.

Dreimal Unterstrich ( [Umschalt]+[ ] , also _ ) fügt eine etwas dickere durchgezogene Linie ein.

, also ) fügt eine etwas dickere durchgezogene Linie ein. Eine sehr feine doppelte Linie erzeugen Sie, indem Sie dreimal das = -Zeichen eingeben. Tipp: Vergrößern Sie die Ansicht, wenn Sie den Eindruck haben, es sei eine einzige dicke Linie.

-Zeichen eingeben. Tipp: Vergrößern Sie die Ansicht, wenn Sie den Eindruck haben, es sei eine einzige dicke Linie. Soll die doppelte Linie etwas dicker sein, geben Sie stattdessen dreimal das Rautezeichen [#] ein.

Eine doppelte Linie (oben fein, unten dick) erhalten Sie über das Sternchen ( [Umschalt]+[ +] , also * ), das Sie ebenfalls dreimal eingeben.

Eine doppelte Linie (oben fein, unten dick) erhalten Sie über das Sternchen ( [Umschalt]+[ +] , also * ), das Sie ebenfalls dreimal eingeben. Die umgekehrte Variante, also eine dicke Linie mit einem feineren Strich darunter, erstellen Sie über dreimal Tilde ( [AltGr]+[ +] , also ~ ). Jeden Shortcut schließen Sie mit einem Druck auf [Eingabe] ab. Beachten Sie, dass der Cursor am Anfang einer neuen Zeile stehen muss, damit Writer die neue Linie einfügt. Abbildung 1 zeigt alle sechs ...

