Tipp: KCharSelect: Handhabung besonderer Zeichen

Wenn Sie manchmal Bedarf an ungewöhnlichen Zeichen – etwa aus technischen Bereichen oder von Schriftarten anderer Nationen – haben und diese nicht lange suchen möchte, könnte Sie dieses Tool erfreuen: KCharSelect zeigt die Sonderzeichen aller Schriftarten an, die sich auf Ihrer Festplatte befinden. Sie kopieren ausgewählte Zeichen in die Zwischenablage.

Die Zeichen sind zum besseren Auffinden nach Kategorien sortiert, Sie können sie aber auch über ihre Namen suchen. Per Doppelklick oder mit der Eingabetaste werden sie nach Aufrufen des Eingabefensters in das Textfeld unterhalb der Zeichenvorschau eingefügt und schließlich mit dem Klick auf den Button In die Zwischenablage aktiviert. Es ist somit möglich, nicht nur ein Zeichen, sondern gleich mehrere Zeichen zusammenzustellen. Dabei kann deren Richtung durch Text umkehren geändert werden. Das geht auch in den Voreinstellungen, indem Sie dort auf Richtung umkehren klicken.

Tipp: KMail: Spam-Erkennung hinzufügen

KMail erkennt standardmäßig keinen Spam. Über den Anti-Spam-Assistenten können Sie aber ein entsprechendes Programm installieren. Den Assistenten finden Sie unter dem Menüpunkt Extras. Nach dem Markieren eines Anti-Spam-Tools erzeugen Sie Filter zum Einordnen der Mails in erwünschte ("Ham") und unerwünschte Nachrichten (Spam) gesetzt. Bereits vorhandene Filter gehen dabei verloren – eine Ergebnis-Überprüfung nach dem Scan-Prozess ist deshalb sinnvoll.

Tipp: KMail: E-Mail-Filter im Überblick

Im Filterdialog

