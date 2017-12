In Secret Santa: it's a Stealthy Xmas! steuert der Spieler einen kleinen ehrgeizigen Weihnachtsmann durch ein vorweihnachtliches Haus. Nachdem er durch den Kamin in die Wohnung gerutscht ist, muss er zunächst alle aufgestellten Tannenbäume abklappern, dort jeweils seine Geschenke platzieren und schließlich wieder durch den Kamin entschwinden. Dummerweise sind die Bewohner des Hauses derart aufgeregt, dass sie selbst mitten in der Nacht durch die Zimmer schlurfen.

Das erste Haus demonstriert das Spielprinzip: Zunächst lässt man sich durch den Kamin herunter …

Sichtlich Unsichtbar

Sobald ein Bewohner den Weihnachtsmann entdeckt, ist das Spiel unweigerlich beendet. Glücklicherweise springt der recht sportliche Weihnachtsmann bei Bedarf auf Betten, Kleiderschränke und andere Möbel. Dort kann er dann in aller Ruhe abwarten, bis das neugierige Kind an ihm vorbeigelaufen ist. Eine weitere Versteckmöglichkeit bieten Türen, hinter denen der Weihnachtsmann ebenfalls unentdeckt bleibt.

… versteckt sich bei Bedarf hinter der Tür, bis das Kind vorbeigelaufen ist …

Jeder Bewohner verfügt über ein eingeschränktes Sichtfeld, das ein gelbes Dreieck repräsentiert. Nur wenn der Weihnachtsmann in dieses Feld gerät, gilt er als entdeckt. Die Bewohner wuseln rastlos, aber immerhin in einem gleichbleibenden Tempo durch ihr Eigenheim. Sobald jedoch ein Bewohner die unter dem Baum abgelegten Geschenke findet, bleibt er für einen kurzen Moment stehen – den man dann unter Umständen zur Flucht nutzen kann.

… deponiert dann in einem günstigen Moment die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und flüchtet wieder durch den Kamin.

Auf den Punkt

Secret Santa: it's a Stealthy Xmas! bietet zwei verschiedene Spielmodi: Im „Home Mode“ muss der Weihnachtsmann seine Geschenke nacheinander in drei verschiedenen Häusern ablegen. Mit seiner Ankunft am jeweiligen Schornstein zieht das Spiel jede Sekunde ein paar Punkte vom zu Beginn noch recht üppigen Punktekonto des Spielers ab. Je länger der Weihnachtsmann in einem Haus für seine Arbeit benötigt, desto weniger Punkte bleiben am Ende übrig. Ziel ist es, mit möglichst vielen Punkten wieder nach Hause zu fliegen.

Gerät der Weihnachtsmann in das gelbe Dreieck eines Bewohners ...

Im „Neverending Eve Mode“ muss der Weihnachtsmann hingegen in einem etwas größeren Haus Geschenke verteilen. Dazu erhält er genau zwei Minuten Zeit. Gemeinerweise packen die Bewohner gefundene Geschenke wieder aus. Der Weihnachtsmann muss folglich kontinuierlich neue Geschenke nachlegen. Hat er keine mehr in der Hand, muss er zurück zum Schlitten auf das Dach und dort Nachschub holen. Anders als im „Home Mode“ schreibt das Spiel hier für bestimmte Aktionen ein paar Punkte gut.