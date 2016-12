Während es derzeit in weiten Teilen Deutschlands noch an Schnee mangelt, gibt es ihn in einem Denkspiel von Alan Hazelden, Benjamin Davis und Ryan Roth mehr als genug. Beste Voraussetzungen also für zahlreiche schicke Schneemänner. Wären da nicht ein paar gemeine Hindernisse.

Im Spiel A Good Snowman Is Hard To Build möchte ein kleines schwarzes Männchen einen Schneemann bauen. Letztgenannter besteht standesgemäß aus einem dicken Unterkörper, einem etwas schlankeren Oberkörper und natürlich einem kleinen Kopf. Glücklicherweise ist im Park genug Schnee gefallen, so dass der kleine namenlose Kerl direkt mit der Arbeit beginnen kann.

So funktioniert es: Den kleinen Schneeball rollt man über den weißen Rasen …

Rollschnee

Der Bau eines Schneemanns ist prinzipiell recht einfach: Über die Pfeiltasten lässt man das Männchen drei unterschiedlich große Schneekugeln zu einem Schneemann zusammenrollen. Anschließend geht es in einem anderen Teil des Parks mit einem neuen Schneemann weiter. In den meisten Fällen muss man die einzelnen Kugeln erst noch auf ihre korrekte Größe bringen. Dazu schiebt man sie einfach über den mit Schnee bedeckten Rasen, wobei die Kugel gleichzeitig den kompletten Schnee der jeweiligen Rasenparzelle aufsammelt.

… woraufhin der Ball immer mehr Schnee aufnimmt …

Das Rollen der Kugeln erschweren Parkbänke, Hecken und andere Hindernisse. Da das Männchen die Schneebälle nur schieben kann, bekommt man sie zudem nicht mehr aus einer Ecke heraus. Dann hilft nur, mit der Taste [z] den letzten oder via [r] gleich alle bisherigen Schritte zurückzunehmen. Gleiches wird notwendig, wenn man die Kugeln für den Kopf oder den Bauch einmal zu häufig über den Schnee geschoben hat. Um solche Situationen zu vermeiden, sollte man sich immer genau überlegen, welche Kugel man wann wohin rollt.

… und nach zwei Parzellen seine maximale Größe besitzt.

Schneeräumer

Immerhin gibt es zwei helfende Kniffe: Zum einen kann man eine kleinere Schneekugel auf einer größeren zwischenparken und das kleine Türmchen bei Bedarf wieder auseinander bauen. Zum anderen wächst eine Kugel höchstens auf ihre dreifache Größe an. Hat sie ihren maximalen Umfang erreicht, sammelt sie zwar weiter Schnee auf, wächst aber nicht mehr. Auf diese Weise kann man mit der großen Kugel einen Teil des Parks gezielt vom Schnee befreien.

Jeder Schneemann oder Schneefrau erhält einen individuellen Namen.

Die drei Entwickler Alan Hazelden, Benjamin Davis und Ryan Roth vertreiben ihr kleines Denkspiel für 10 Euro über Steam [2] und im Humble Store [3] sowie für 10 US-Dollar auf Itch.io [4]. In den beiden zuletzt genannten Online-Shops erhält man A Good Snowman Is Hard To Build ohne Kopierschutz. Wer im Humble Store einkauft, darf das Spiel zusätzlich auf Steam freischalten. Apropos Humble Store: Dort läuft noch ungefähr bis Mittwoch ein Sonderverkauf, bei dem das Denkspiel für 3 Euro zu haben ist.