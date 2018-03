In Bunny Sonata rennt ein weißes Häschen unaufhaltsam einen idyllischen Weg entlang. Auf dem wiederum liegen zahlreiche Hindernisse, wie etwa Steinbrocken, umgekippte Baumstämme oder Fässer. Per gezieltem Tastendruck lässt der Spieler das kleine Fellknäuel möglichst im richten Moment ausweichen oder alternativ über das Hindernis hinweg springen. Gleichzeitig sollte das Häschen auch noch möglichst viele der auf der Wegstrecke verteilten Mohrrüben einsammeln.

Während das Häschen noch den Holzstämmen ausweichen kann, muss es über die Steine am Horizont zwingend springen.

Frischfutter

Jede ergatterte Möhre erhöht das eigene Punktekonto, während jede Kollision mit einem Hindernis wieder ein paar Punkte abzieht. Gemeinerweise sind immer nur die nächsten Meter des Weges sichtbar, die Hindernisse und Mohrrüben erscheinen folglich erst nach und nach.

Die Landschaft fliegt „zeilenweise“ von unten heran.

Neben einem frühlingshaften Feldweg stehen noch vier weitere Strecken bereit, darunter etwa ein herbstlicher Waldweg oder eine schneebedeckte Straße. Diese unterscheiden sich nicht nur in ihrer Optik, sondern auch in ihrem Schwierigkeitsgrad. So benötigen Spieler etwa auf der winterlichen Strecke bessere Reaktionen als auf dem mit wenigen Hindernissen gespickten Feldweg im Frühling.

Einige Möhren kann man nur durch einen gezielten Sprung einsammeln.

Hattu Möhrchen?

Arwyn Silva und Osias Bantug entwickelten Bunny Sonata im Rahmen eines Spieleprogrammierkurses. Ihr kleines Geschicklichkeitsspiel bieten Sie derzeit ausschließlich auf Itch.io [1] an. Dort kann man Bunny Sonata entweder für einen frei wählbaren Betrag kaufen oder es sich (erst einmal) kostenlos herunterladen. Im letzten Fall klickt man auf Download now und folgt dann dem Link No thanks, just take me to the downloads. Auf der neuen Seite lädt man sich schließlich das Spiel über Download neben Bunny Sonata Linux herunter.

In solchen Passagen ist Geschicklichkeit und exaktes Timing gefragt.

Auf der Festplatte entpackt man das Archiv. Anschließend wechselt man in das neu entstandene Verzeichnis. Besitzer eines 32-Bit-Systems machen dann die Datei Bunny Sonata.x86 ausführbar, auf einem 64-Bit-System verwandelt man hingegen die Datei Bunny Sonata.x86_64 in ein ausführbares Programm. Abschließend muss man das entsprechende Programm nur noch starten. Die Steuerung erfolgt über die Pfeiltasten, einen Sprung löst die Leertaste aus.