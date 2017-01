Das Spiel zum Wochenende: Victor Vran

Die einstmals lebendige Stadt Zagoravia ist zu einer Geisterstadt verkommen. Lediglich Dämonen, Skelett-Zombies und zahlreiche Spinnen wuseln noch durch die Straßen. Schon viele Helden wollten die Dämonen vertreiben, kehrten jedoch allesamt nie wieder zurück. Irgendwo zwischen den Stadttoren vermutet Victor Vran einen verschollenen guten alten Freund. Da Victor nicht besonders viele Freunde hat, macht er sich kurzerhand auf die Suche.

Zu Beginn des Spiels plagt man sich vor allem mit Dämonen-Spinnen herum.

Schießprügel

Im Actionrollenspiel Victor Vran steuert der Spieler den gleichnamigen Helden durch die Ruinen und den Untergrund von Zagoravia. Auf der Suche nach seinem Freund muss er mit seinen zahlreichen Waffen die angreifenden Dämonen fachgerecht zerlegen. Im Gegensatz zum Vorbild Diablo steuert der Spieler den Helden direkt mit der Tastatur. In Kämpfen lässt ein Mausklick das Schwert schwingen, per Tastendruck weicht Victor dem Hieb oder einem Geschoss aus. Höhere Plattformen erklimmt er auf Wunsch mit einem artistischen Doppelsprung. Wer mit dieser direkten Steuerung nicht zurechtkommt, kann in den Einstellungen auf eine vereinfachte, reine Maussteuerung umschalten oder ein Gamepad verwenden. In jedem Fall betrachtet der Spieler das Geschehen von schräg oben aus der Iso-Perspektive. Die Sicht behindernde Gebäude und Gegenstände blendet das Spiel automatisch aus. Wer mag, kann die komplette Szene jederzeit drehen.

Das Gewehr ist zwar durchschlagskräftig, braucht aber nach jedem Schuss ein paar Millisekunden, bis es wieder einsatzbereit ist.

Im Laufe des Spiels erhält Victor neben seinem Schwert weitere Waffen. Manche erhält er als Belohnung, andere wiederum findet er in gut versteckten Schatzkisten. Das Erkunden der Umgebung kann sich folglich lohnen. Jede Waffe besitzt neben einem normalen noch zwei spezielle Angriffsmodi. Das Gewehr kann beispielsweise einen Streuschuss abgeben, der im Idealfall mehrere Gegner gleichzeitig trifft. Nach dem Einsatz eines solchen Spezialmanövers dauert es allerdings eine Weile, bis Victor die Aktion erneut anwenden darf. Des Weiteren kann der Held maximal zwei Waffen gleichzeitig tragen, zwischen diesen im Gefecht aber immerhin schnell wechseln.

Diese glühenden Symbole sind Speicherpunkte. Sollte Victor sterben, setzt ihn das Spiel an diese Position zurück.

Drumherum

Im Kampf lädt sich zudem ein Energiestrahl auf. Je mehr Treffer Victor erzielt, desto schneller erreicht der Strahl sein Maximum. Ist er aufgeladen, kann Victor spezielle Dämonenkräfte beschwören. Unter anderem lässt Victor auf diese Weise mehrere Meteoriten vom Himmel regnen. Des Weiteren spielt die Kleidung eine wichtige Rolle: Abhängig vom gewählten Outfit verhält sich Victor im Kampf anders.

Die dicke Spinne ist vor allem ein guter Nah-, aber nur ein lausiger Fernkämpfer. Zudem bewegt sie sich recht langsam.

Um die Gegner zu besiegen, muss man in der Regel Victors Fähigkeiten geschickt kombinieren beziehungsweise hintereinander einsetzen. Durch die Wahl der Waffen und Ausrüstungsgegenstände spezialisiert man den Helden gleichzeitig: Wer zwei Nahkampfwaffen einpackt, macht Victor zwangsweise zu einem Nahkämpfer. Dies hat jedoch auch den Vorteil, dass man jederzeit durch einen Waffentausch die Fähigkeiten des Helden ändern beziehungsweise austauschen kann.