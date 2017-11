Das Spiel zum Wochenende: Mind – Path to Thalamus

In Mind – Path to Thalamus findet sich der Spieler als Familienvater am Rand eines kleinen Küstenortes wieder, in dem gerade ein ziemlich heftiger Wirbelsturm tobt. Die letzten Einwohner ergreifen gerade in einem VW Käfer die Flucht. Den Spieler wähnt vor Ort allerdings noch seine Tochter Sarah. Die Suche bringt den Vater schließlich um den Verstand und damit gleichzeitig in eine einsame Traumwelt.

Das Spiel startet in einem kleinen spanischen Dorf, in dem der Spieler seine Tochter während eines Wirbelsturms sucht.

Leichter Wahnsinn

Diese Traumwelt konfrontiert den Vater immer wieder mit Dingen aus seiner Vergangenheit und seinen Irrtümern. Auf der Suche nach einem Ausgang aus der futuristischen und teilweise sogar erdrückenden Umgebung, muss der Spieler zahlreiche Rätsel lösen. Zu Beginn kann er lediglich zu Fuß weiter in die Welt vordringen und sich in der detaillierten 3D-Landschaft umsehen.

In der Traumwelt weisen leuchtende Stege den Weg.

Im späteren Verlauf lassen sich auch Spiegel manipulieren, Bälle aufheben und mit ihnen schließlich sogar die Umgebung verändern. So kann der Spieler etwa zwischen Tag und Nacht wechseln, den Regenfall verändern und Nebelwände auflösen. In der Regel manipuliert man die Umwelt, indem man einen speziellen Ball findet und an eine bestimmte Stelle transportiert. Wirft man ihn etwa in eine Lichtung, verschwindet der Nebel, der bislang den Ausgang versperrt hat.

Immer wieder wird der Spieler mit der Vergangenheit des Vaters konfrontiert, hier in Form von alten Familienfotos.

Kostspielige Puzzle

An anderen Stellen muss man wiederum Spiegel so umstellen, dass sie das Licht an eine ganz bestimmte Stelle transportieren. Nach jedem gelösten Rätsel öffnet sich schließlich das Tor zum jeweils nächsten Abschnitt. Insgesamt muss der Spieler 20 Landschaften durchqueren und dabei über 30 verschiedene Rätsel lösen. Abhängig von den gewählten Aktionen bietet das Spiel zudem zwei verschiedene Enden.

Wirft man den Ball zwischen die Bäume, löst sich die Nebelkugel hinten links auf und gibt den Ausgang frei.

Mind – Path to Thalamus entwickelten Carlos Coronado und Jose Ladislao fast im Alleingang. Als „Pantumaca Barcelons“ verkaufen Sie ihr Spiel derzeit für knapp 9 Euro über Steam [2] und im Humble Store [3] sowie für 7,70 Euro bei Gog.com [4]. Nur im letztgenannten Online-Shop bekommen Käufer eine kopierschutzfreie Version. Wer im Humble Store ordert, erhält lediglich einen Key, mit dem er das Spiel auf Steam freischalten kann. Die über Gog.com angebotene Version liegt nur als 64-Bit-Programm vor. Dieses Wochenende ist das Spiel im Rahmen einer Sonderaktion auf Steam zum reduzierten Preis von 1,80 Euro zu haben, im Humble Store zahlt man knapp 3 Euro.