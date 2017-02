Das Spiel zum Wochenende: Knightmare Tower

Ein richtig fieser Fiesling verschleppt alle zehn Töchter des Königs. In seinen riesigen Turm sperrt er auf jeder Etage eine der Prinzessinnen hinter Gitter. Von dieser dreisten Entführung erfährt auch ein kleiner tapferer Ritter, der umgehend seine Handheld-Konsole fallen lässt und den Turm erstürmt. Der eigentliche Aufstieg erfolgt allerdings auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise.

Am Anfang sitzt der Ritter auf seiner Rakete, die man über die Leertaste startet. Ist dabei links unten der weiße Balken ganz oben der Rakete, erhält man zusätzliche Goldmünzen.

Wie im Flug

Im Spiel Knightmare Tower steuert der Spieler den furchtlosen Ritter. Dieser sitzt zu Beginn auf einer Rakete. Sobald man sie über die Leertaste zündet, katapultiert sie den Helden im Turm nach oben. Hat die Rakete ihren Treibstoff verbraucht, fliegt der Ritter alleine weiter. Gleichzeitig greifen von unten unablässig Monster an. Die helfen netterweise gegen die einsetzende Schwerkraft: Indem der Ritter ein Monster mit seinem Schwert zweiteilt, katapultiert er sich gleichzeitig wieder etwas in die Höhe. Auf diese Weise gilt es, bis zur obersten Etage des Turms zu gelangen.

Mit gezielten Schwerthieben zerteilt man die Monster.

Mit zunehmender Höhe werden die widerlichen Monster allerdings immer fieser und schwieriger zu besiegen. Einige von ihnen fahren etwa spitze Stacheln aus, während andere mit Feuerkugeln um sich schießen. Einige Exemplare halten zudem mehrere Schwerthiebe aus, bevor sie der Ritter in zwei Teile spalten kann.

Jedes Monster verhält sich anders: Die kleinen sind schwieriger zu treffen, während der braune Typ ganz rechts gefährliche grüne Schleimkugeln verschießt.

Raketenhafter Abstieg

Trifft ein Gegner den Helden, so verliert er ein Leben. Sind alle von anfänglich drei Leben aufgebraucht, ist der Rettungsversuch zunächst gescheitert. Führt der Held einen Angriff aus und trifft dabei (versehendlich) kein Monster, fällt er nach unten aus dem Bildschirm. Netterweise katapultiert ihn die Rakete automatisch wieder nach oben. Im Turm steigt jedoch langsam Lava nach oben. Mit jedem neuen Raketenaufstieg verliert der Held etwas an Geschwindigkeit. Wer zu häufig daneben schlägt, landet folglich irgendwann in der Lava, womit der Rettungsversuch ebenfalls beendet wäre.

Springt man daneben, bringt die Rakete den Helden wieder nach oben. Von unten steigt jedoch auch langsam tödliche Lava auf.

Im Laufe des Spiels sammelt der Held Goldmünzen. Einen weiteren Sack voll Gold erhält, wer eine von drei gestellten Aufgaben löst. Dazu zählt etwa, in einer bestimmten Zeitspanne eine vorgegebene Anzahl Monster zu eliminieren. Sollte der Held das Zeitliche segnen, kann der Spieler in einem Shop die erspielten Goldmünzen in Bonusgegenstände und eine bessere Ausrüstung eintauschen. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise der Hieb des Ritters verstärken. So verbessert kann sich der Held an einen neuen Turmaufstieg wagen.