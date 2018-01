Das Spiel zum Wochenende: KeyCars

Beim Autorennspiel KeyCars versammeln sich mehrere Spieler vor einem Bildschirm. Dieser zeigt aus einer leicht geneigten Vogelperspektive eine pastellfarbene Arena, die sich wiederum in schwindelerregender Höhe auf dem Dach eines Wolkenkratzers befindet. Sobald ein Spieler eine Taste drückt, erscheint in der Mitte der Arena für ihn ein Auto, das umgehend und mit gleichbleibender Geschwindigkeit losfährt. Mit einem Druck auf seine Taste lenkt der Spieler sein Vehikel nach rechts.

Drückt man auf seine Taste, fährt der Wagen im Kreis. Die entsprechende Taste steht jeweils über dem Fahrzeug und am oberen Rand unter den zugehörigen Punkten.

Crashcar

Alleine mit dieser rudimentären Steuerungsmöglichkeit muss der Spieler sein Auto in das eines der anderen Mitspielers navigieren. Ein solcher Zusammenstoß bringt jeweils einen Punkt. Stürzt man versehentlich über den Rand der Arena, muss man mit einem neuen Auto die Punktejagd von vorne beginnen. Allerdings kann man auch umgekehrt versuchen, seine Gegner in den Abgrund zu drängen. Das lohnt sich vor allem bei Mitspielern, die bereits besonders viele Punkte sammeln konnten.

Wer in einen anderen Wagen fährt, …

Auf der linken und rechten Seite der Arena sind Banden montiert, die einen Sturz in die Tiefe verhindern. Nach einer Berührung verschwinden sie jedoch und helfen somit nur begrenzt. Im linken und rechten Bereich der Arena fährt zudem jeweils eine Stange aus der Erde, die ein Auto bei einer Kollision ebenfalls unsanft zurückwirft.

… erhält einen Punkt.

Spring in die andere Richtung

Darüber hinaus sind auf dem Boden verschiedene Plattformen eingelassen, die beim Überfahren eine Aktion auslösen. So beschleunigt das gelbe Brett den eigenen Wagen für kurze Zeit, was wiederum das gezielte Lenken erschwert. Die rote Plattform dreht die Lenkrichtung um. Türkis markiert ist eine Sprungschanze, die den kleinen Wagen im hohen Bogen durch die Luft fliegen lässt. Wer über die blauen Bodenplatten fährt, löst schließlich noch einen Schuss aus. Kann man mit ihm einen Gegner treffen, erhält man ebenfalls einen Punkt gutgeschrieben.

Wer wie hier der gelbe Wagen über das Spielfeld hinaus fährt, verliert alle Punkte und muss komplett neu einsteigen.

Entwickler Kenney bietet sein kleines Partyspiel für einen beliebig wählbaren Preis auf Itch.io an [2]. Dort darf man KeyCars auch komplett kostenlos herunterladen. Dazu klickt man auf Download Now, dann auf den Link No thanks, just take me to the downloads und schließlich auf Download neben dem Linux-Symbol. Das so erhaltene ZIP-Archiv entpackt man auf der Festplatte und macht die Datei KeyCars.x86 ausführbar (etwa indem man sie mit der rechten Maustaste anklickt und dann in den Eigenschaften den passenden Punkt abhakt). Wie der Dateiname bereits dezent andeutet, liegt das Spiel ausschließlich als 32-Bit-Programm vor.