Das Spiel zum Wochenende: Expand

In einem Geschicklichkeitsspiel der beiden Entwickler Chris Johnson und Chris Larkin muss man eigentlich einfach nur ein pinkfarbenes Quadrat durch ein Labyrinth bugsieren. Was langweilig klingt, treibt einem schon nach wenigen Sekunden die Schweißperlen auf die Stirn.

Das Spielprinzip von Expand ist bestechend simpel: Mit den Pfeiltasten steuert der Spieler ein pinkfarbenes Quadrat durch ein kreisförmiges Labyrinth. Das wiederum verändert jedoch ständig seinen Aufbau.

Mit dem pinkfarbenen Quadrat muss man einfach nur dem Weg folgen. ...

Bewegtes Innenleben

Gemeisterte Passagen dunkelt das Labyrinth ab, während es gleichzeitig neue, komplexere Wege aufdeckt. Immer wieder trifft man auf schwarze, bewegliche Balken, die man nur mit guten Reflexen passieren kann. Ab und an stürzen die Wände ein, rotieren Zacken auf das pinkfarbene Quadrat zu oder laufen dicke schwarze Blöcke durch die Gänge. Ist man in solchen Fällen nicht schnell und geschickt genug, wird der pinkfarbene Würfel zerquetscht und man muss die Passage von Neuem meistern.

… Dabei wird das Labyrinth zunehmend verwinkelter.

Chris Johnson entwickelte das Spiel bereits 2010 im Rahmen eines Wettbewerbes. Der dabei entstandene Prototyp sah vielversprechend aus, so dass er Expand zunächst in seiner Freizeit und ab dem Jahr 2014 sogar in Vollzeit weiterprogrammierte. Unterstützung erhielt er ab 2011 von Chris Larkin, der unter anderem die atmosphärische Musik beisteuerte. Auf verschiedenen Konferenzen sammelte das kleine Geschicklichkeitsspiel mehrere Auszeichnungen.

Rechts oben bewegen sich mehrere schwarze Klötze gegen die Laufrichtung des kleinen pinkfarbenen Quadrats.

Derzeit verkaufen die beiden Entwickler Expand für knapp 6 Euro auf Steam [3] und im Humble Store [4] sowie für 6 Dollar bei itch.io [2]. Für 10 Euro beziehungsweise Dollar erhält man auch noch den Soundtrack obendrauf. Der Humble Store sowie itch.io führen jeweils eine kopierschutzfreie Fassung, zudem darf man Expand auf Steam freischalten.

Hier bewegen sich die kleinen schwarzen Rechtecke in den Gängen. Das Vorankommen erfordert somit ein gutes Timing.

Fazit

Expand ist ein nettes kleines Geschicklichkeitsspiel. Die Grafik ist bewusst auf das Nötigste reduziert, wodurch das Labyrinth wie ein abstrakter Scherenschnitt wirkt. Der Schwierigkeitsgrad steigt allerdings extrem schnell an. Daran hat vor allem auch die etwas merkwürdige und gewöhnungsbedürftige Steuerung ihren Anteil. Wer die Möglichkeit hat, sollte Expand daher mit einem Gamepad ausprobieren.

Hier drückt gerade ein schwarzer Klotz das pinkfarbene Quadrat an die Wand. Damit muss man die Passage erneut in Angriff nehmen.

Das simple Spielprinzip ist zwar schnell erfasst, durch die mangelnde Abwechslung und das scheinbar endlose Labyrinth sackt allerdings irgendwann die Motivation in den Keller. Geschicklichkeitsexperten haben das Spiel zudem in rund 2 bis 3 Stunden gemeistert. Für ein kurzes Spiel in der Mittagspause oder Zwischendurch ist Expand jedoch genau richtig. Interessenten sollten sich das Video auf der Expand-Homepage ansehen, das einen guten Eindruck vom Spiel vermittelt [1].