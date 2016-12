Das Spiel zum Wochenende: Curvatron

Wer in den 1990er Jahren ein klobiges Mobiltelefon von Nokia besessen hat, dürfte sich an das dort vorinstallierte Spiel Snake erinnern. Dessen Spielprinzip greift Curvatron auf: Über den Monitor wuselt eine Schlange in Form einer einfachen Linie. Den Kopf markiert eine Scheibe, die den Körper als weißen Strich hinter sich herzieht. Diese Schlange muss der Spieler zu einem Kleeblatt dirigieren, das irgendwo auf dem Bildschirm auftaucht. Anders als im Original läuft die Schlange in Curvatron jedoch unaufhaltsam im Kreis. Der Spieler darf lediglich über die Taste [w] ihre Richtung ändern.

Zu Beginn zieht die Schlange einen Kreis, wobei man die Laufrichtung mit der angezeigten Taste ändert.

Knöpfchen

Auch wenn man es zunächst nicht glauben mag, reicht das bereits für einen kniffligen Geschicklichkeitstest aus: Indem man [w] mehrfach in den richtigen Momenten drückt, schlängelt sich der weiße Strich geradeaus, biegt im rechten Winkel ab oder zieht größere Kurven. Es kommt folglich auf die genaue zeitliche Abfolge an, in der man [w] drückt.

Nur wenn man [w] schnell genug hintereinander drückt, „wackelt“ die Schlange geradeaus.

Konnte man das Kleeblatt erreichen, wächst die Schlange ein wenig. Gleichzeitig taucht ein neues Kleeblatt auf, das es zu fressen gilt. Beißt sich die Schlange selbst in den Schwanz, so ist das Spiel beendet.

Mit jedem gefressenen Kleeblatt, wird die Schlange länger.

Abwechslung

Curvatron bietet gleich mehrere verschiedene Spielmodi: Im Adventure-Modus muss der Spieler mehrere Level mit jeweils unterschiedlichen Hindernissen und steigendem Schwierigkeitsgrad meistern. Jede Kollision mit einer Wand, einem drehenden Hammer oder einem anderen Objekt führt zum sofortigen Spielende. Der Classic-Modus entspricht dem ursprünglichen Snake-Prinzip: Man muss möglichst viele Kleeblätter fressen, ohne mit sich selbst zu kollidieren. Eine Abwandlung ist der Evergrowing-Modus, in dem die Schlange von sich aus stetig wächst. Ziel ist es, möglichst lange zu überleben. Schließlich existiert noch ein Mehrspielermodus, in dem jeder Mitspieler eine eigene Schlange über den Schirm steuert. Der Spieler mit der längsten Schlange gewinnt. Wem das alles noch nicht ausreicht, der darf sich mit einem Editor eigene Hindernisse basteln.