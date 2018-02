Jeremy steht im wahrsten Sinne des Wortes vor einem kleinen Problem: Der Nachbar hat es irgendwie geschafft, einen Fußball über den hohen Gartenzaun in den einzigen Baum in Jeremys Garten zu schießen. Allerdings ist nirgendwo eine Leiter in Sicht und das Schloss des Gartenschuppens eingerostet. Währenddessen bittet der Nachbar lautstark darum, doch den Ball zurückzuwerfen.

Zu Beginn möchte Jeremy einfach den Ball vom Baum bekommen.

Gedächtniskünstler

Im Adventure „Can you throw my ball back please?“ hilft der Spieler dem kleinen Jeremy, den Ball vom Baum zu holen und diesem seinem Besitzer zurückzugeben. Das gestaltet sich jedoch als recht knifflige Aufgabe. Um etwa an die Hilfsmittel im Schuppen zu kommen, muss man zunächst irgendwie den Rost vom Schloss bekommen. Dabei helfen können nur einige im Garten herumliegende Dinge.

Ein typisches Rätsel: Die alte Tür ist verschlossen, während der Wachmann den Schlüssel fest in der Hand hält.

Genretypisch dirigiert man Jeremy mit der Maus durch die Landschaft: Ein Klick genügt, und schon läuft der kleine kahlköpfige Held an die entsprechende Stelle. Bei einem Klick auf ein Objekt gibt Jeremy einen Kommentar ab oder steckt den Gegenstand ein. Den Inhalt der eigenen Tasche präsentiert ein Klick auf den Körper des Protagonisten. In der entsprechenden Ansicht hebt man mit einem Mausklick ein Objekt auf und kann es dann mit einem anderen in der Umgebung kombinieren. Auf diese Weise gilt es, die gestellten Rätsel zu lösen und gleichzeitig die Hintergrundgeschichte weiter voranzutreiben.

Ein Klick auf den Bauch des Helden öffnet das Inventar.

Ausgeknipst

„Can you throw my ball back please?“ entstand im Rahmen des Wettbewerbs Game Off 2017 [2]. Das Adventure gewann zwar keinen Preis, wird aber von Adventure-Fans in Internet-Foren immer wieder empfohlen. Der Entwickler Robert White stellt „Can you throw my ball back please?“ kostenlos auf Itch.io zum Download bereit [1]. Dort kann man es auch direkt im Browser spielen, muss dabei aber auf den Sound verzichten. Die Linux-Version liegt ausschließlich als 32-Bit-Programm vor. Interessenten finden zudem den Quellcode auf GitHub [3].