Das Spiel zum Wochenende: Braveland Pirate

Die Südsee ist voller angriffslustiger Ganoven, Wölfe und Geister. Gegen die kämpfen in einem rundenbasierten Strategiespiel vom Tortuga Team ein angehender Piratenkapitän mit seiner stetig wachsenden Crew – schließlich winkt ein großer Goldschatz.

Der junge und mutige Jim möchte gerne Pirat werden. Also heuert er auf einem Piratenschiff an, das nach wenigen Metern auf hoher See von einem Geisterschiff angegriffen und standesgemäß versenkt wird. Jim kann sich mit dem Stück einer Schatzkarte auf eine kleine Insel retten. Da Aufgeben ist für ihn keine Option ist, macht er sich kurzerhand auf die Suche nach den restlichen Teilen der Schatzkarte. Dabei trifft er hin und wieder auf andere Piraten, die sich ihm kurzerhand anschließen.

Jim ist hier von zwei gegnerischen Truppen eingekeilt. Er könnte entweder die Flucht antreten (auf die dunkler gefärbten Felder) oder aber einen der beiden angreifen.

Einer nach dem anderen

Auf der Suche trifft seine kleine Crew immer wieder auf Gauner, Untote und andere Monster, die sich nur mit Waffengewalt aus dem Weg räumen lassen. Der Kampf erfolgt dabei auf einem Schlachtfeld mit hexagonalen Feldern. Mit Mausklicks zieht der Spieler die Mitglieder der Piratencrew über die Felder oder lässt sie angreifen. Jeder Pirat kann jedoch nur eine vorgegebene Anzahl Aktionen ausführen. In der Regel muss man folglich abwägen, ob man den Gegner angreift oder doch besser flüchtet. Hat man alle seine Piraten gezogen, sind die Gegner an der Reihe.

Die Pistolenschützin (Daredevil) kann Gegener nur dann angreifen, wenn sie sich innerhalb der rot gepunkteten Linie befinden.

Jede Spielfigur hat ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile. So ist Jim mit seinem großen Schwert ein guter Nahkämpfer. Der Matrose wiederum kann mit seinem Gewehr auch Monster auf entfernten Feldern treffen. Mit jedem Kampf gewinnt Jim Erfahrungspunkte. Hat man von ihnen genug gesammelt, erhält Jim verbesserte und neue Fähigkeiten. Als Bonus gibt es zudem sogenannte Talentpunkte, die man in einem Talentbaum gegen weitere Spezialfähigkeiten eintauschen darf. Auf diese Weise kann Jim beispielsweise einen Spezialangriff erlernen. Den darf er allerdings nur alle paar Runden einsetzen.

In diesem Baum darf man Talentpunkte gegen Fähigkeiten eintauschen. Die Fähigkeiten auf der linken Seite verbessern den Angriff, die auf der rechten die Verteidigung.

Nach ihren ersten Einsätzen findet die Crew genügend Holz, um ein kleines Floß zu basteln. Mit ihm setzen die Piraten auf eine größere Insel mit noch mehr Gaunern und Untoten über. Im späteren Spielverlauf ergattert die Truppe sogar ein Schiff, mit dem man gleich mehreren Inseln bereisen darf. Auf jeder Insel warten kleinere Schatzkisten und weitere Monster. Der Spieler darf dabei teilweise selbst entscheiden, welche Kämpfe er in Angriff nimmt. So könnte die von Wölfen bewachte Schatzkiste ein Artefakt enthalten, während das Monster vielleicht einen Hinweis auf die anderen Teile der Schatzkarte bei sich trägt.

Auf der großen Karte wählt man das nächste Ziel: Beim Kampf gegen den Gauner rechts unten winkt als Belohnung die Schatzkiste. Alternativ könnte man weiter in das Innere der Insel vorstoßen.

Klingende Münzen

Einige Gegner lassen nach ihrem Ableben Münzen fallen. Weiteres Gold steckt in Schatzkisten, die auf den Inseln herumliegen. Für das Geld lassen sich weitere Crew-Mitglieder anheuern oder bei Händlern (magische) Gegenstände kaufen.

Mit nützlichen Gegenständen verbessert man die Fähigkeiten. Die Stiefel etwa erhöhen die Gesundheit um 20 Punkte.

Entwickler Tortuga Team verkauft sein Spiel für 7 Euro auf Steam [2], für 6,50 Euro im Humble Store [3] und derzeit 6,30 Euro bei Gog.com [4]. Wer bei in den beiden letztgenannten Online-Shops einkauft, erhält eine kopierschutzfreie Version des Spiels. Im Humble Store bekommt man zudem noch einen Schlüssel, mit dem sich das Spiel auf Steam freischalten lässt.